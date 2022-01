Vamos a vivir con COVID en futuro próximo: OMS; hay que aprender a gestionarla, dice

Ginebra, 24 ene (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, previó que la COVID-19 no desaparecerá a corto plazo y el mundo seguirá conviviendo con ella, pero aseguró que “aprender a convivir con esta enfermedad no significa darle total libertad”.

Sin embargo, matizó, “aprender a vivir con la COVID no significa darle total libertad, no puede suponer que aceptemos las 50 mil muertes semanales actuales para una enfermedad que es predecible y tratable”.

También pidió que “no se ignoren las consecuencias de la ‘COVID larga’, que todavía no se conocen totalmente”, en referencia a las muchas personas que incluso tras recuperarse de la enfermedad manifiestan múltiples problemas de salud.

El máximo responsable de la OMS afirmó que hay diferentes escenarios para lograr terminar con la fase aguda de la pandemia, pero que “es peligroso asumir que la variante Ómicron sea la última o que estamos ya en el final”.

Tedros recordó que el próximo día 30 de enero se cumplen dos años desde que la OMS declaró la emergencia internacional por el coronavirus (entonces la enfermedad aún no había sido bautizada como COVID-19), cuando fuera de China había menos de un centenar de casos y ningún fallecimiento.

