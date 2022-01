El caso del niño Tadeo es “fruto podrido de la descomposición social”, asegura AMLO

El Presidente López Obrador señaló que son hechos lamentables que no deberían suceder y acusó que el neoliberalismo dejó una crisis profunda.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el caso del bebé, cuyo cuerpo fue exhumado y robado de un panteón de la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, para después meterlo al penal de San Miguel, en Puebla, donde fue hallado en un contenedor de basura, es fruto de la descomposición social que dejó la política neoliberal.

Cuestionado sobre el caso en conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que son hechos lamentables que no deberían suceder y acusó que el neoliberalismo dejó una crisis profunda, por lo que la única forma de enfrentar esa descomposición es con la transformación.

“Es el fruto podrido de la descomposición social, son hechos lamentables que no deberían suceder, pero tienen que ver con el pasado reciente, eso es lo que nos dejó la política neoliberal. El Porfiriato desembocó en la Revolución, y el neoliberalismo desemboca en una crisis profunda y la única manera de enfrentar esa descomposición, esa crisis, es con una transformación, como se está haciendo y poniendo el ejemplo desde la autoridad”.

López Obrador aprovechó para criticar a las autoridades del pasado, quienes, dijo, se dedicaban a violar las leyes, además de robar y permitir robar.

“Las autoridades del más alto nivel se dedicaban a violar las leyes, el robo, la frivolidad. Si no robaban ellos de manera directa, lo permitían, había licencia para robar, ahora no. Pañuelito blanco, podrán decir lo que quieran, pero ya no hay los negocios de Odebrecht, Iberdrola, OHL, ya no hay el saqueo que había, el que no pagaban los impuestos los de arriba, el que como no pagaban impuestos no había recaudación y había que contratar deudas cada vez más y todo se quedaba en el Gobierno”, agregó.

El pasado 10 de enero se informó del hallazgo del cadáver de un bebé de tres meses que apareció en la basura del penal de San Miguel. El hecho provocó la indignación de organizaciones que defienden los derechos de la niñez y también pronunciamientos por parte de organismos de Derechos Humanos que exigieron a las autoridades esclarecer el caso.

De acuerdo con Saskia Niño de Rivera de la asociación civil Reinserta, el menor se llamaba Tadeo y nació el 4 de octubre de 2021 en la Ciudad de México, pero debido a problemas intestinales murió el 5 de enero de este año. El día 6 fue enterrado en el panteón de Iztapalapa.

A los pocos días de hacerse público el hallazgo en el penal de San Miguel, y al ver la noticia en los medios, los padres sospecharon que aquel bebé encontrado en el penal era su hijo, por lo que fueron al panteón y descubrieron que el cuerpo del bebé ya no estaba.

Los padres denunciaron que en el panteón fueron amenazados para que se quedaran callados, pero no lo hicieron y este día acudieron a la Fiscalía de Puebla para exigirles reconocer el cuerpo del menor.

¿Que sabemos del caso del bebé del penal de Puebla? Ya estamos en contacto con la familia del bebé encontrado en el penal de San Miguel en Puebla. Están ya en la fiscalía de Puebla buscando reconocer el cuerpo. — Saskia Niño d Rivera (@saskianino) January 22, 2022

El 14 de enero, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla inició una investigación del caso y ordenó entrevistas a quienes estuvieran relacionados con los hechos para identificar que sucedió. También solicito que se buscará a los familiares del bebé.

Al día siguiente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado para dar a conocer que ejercería su facultad de atracción para investigar el caso, sin embargo la CDH le pidió no hacerlo y recularon para respetar la atribución del organismo estatal.

El 17 de enero, el Gobernador de Puebla calificó el hecho como gravísimo y prometió que se investigaría a profundidad el caso. Además, dijo que se revelaría “mucha porquería”, pero no adelantó nada más.

Tadeo llegó en la madrugada a la #CDMX ya con sus papás. La @FiscaliaCDMX está en contacto con la familia y ayudarán a cubrir los costos del entierro así como brindar apoyo necesario. En @Reinserta estamos con la familia con apoyo psicólogo y jurídico. Se hizo justicia. — Saskia Niño d Rivera (@saskianino) January 23, 2022

Finalmente, el 23 de enero, Tadeo fue entregado a sus padres para volver a ser enterrado. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), el pasado sábado por la noche el cortejo fúnebre viajó de la ciudad de Puebla a la capital del país para sepultar los restos del recién nacido luego de que se estableciera contacto con la madre y el padre del menor de edad para ofrecerles apoyo en el traslado del cuerpo, así como en la gestión de la gratuidad en los servicios funerarios.

Además, la Fiscalía detalló que se brinda acompañamiento jurídico, económico, psicológico y social a los padres del menor de edad, cuyo cuerpo fue hallado en el estado de Puebla, al tiempo en que amplía la investigación en curso luego de la denuncia presentada por la exhumación del cadáver.