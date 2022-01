VIDEO: Anaya critica a AMLO por defender a Delfina Gómez luego de la multa del TEPJF

Ricardo Anaya recordó que el Presidente López Obrador dijo que se iban a castigar los delitos electorales, sin embargo, acusó que al mandatario federal protege y defiende “a los suyos”.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- Ricardo Anaya Cortés criticó al Presidente Andrés Manuel López Obrador por defender a Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificara la multa a Morena por retener salarios durante la gestión Gómez Álvarez como Presidenta Municipal de Texcoco, en el Estado de México.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN) recordó que López Obrador dijo que se iban a castigar los delitos electorales, sin embargo, acusó que el mandatario federal protege y defiende “a sus delincuentes”.

Ricardo Anaya recordó que cuando Delfina Gómez era Presidenta Municipal de Texcoco le quitaban el 10 por ciento de su sueldo a los trabajadores del Ayuntamiento, algo que su partido denunció hace cinco años y que finalmente se comprobó.

AMLO dijo que “ahora sí se van a castigar los delitos electorales”.

Le faltó decir que siempre y cuando los delincuentes no sean de MORENA.

El caso de Delfina lo denunciamos hace 5 años y finalmente concluyó. Tanto que criticó la impunidad, para cobijar con ella a sus cercanos. pic.twitter.com/qFBT5jzRsx — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) January 24, 2022

“Es importante que ustedes sepan que esto que hizo Delfina es un delito, está prohibido por la ley y además es un delito grave, por el cual se impone prisión de dos hasta nueve años. Todo lo que hace cinco años nosotros investigamos y denunciamos se comprobó, resultó verdad y por fin se dictó la sentencia definitiva. La sentencia del Tribunal demuestra que el INE hizo bien su trabajo de investigación”, agregó.

En la sentencia, el Tribunal indicó que “sí existen elementos de pruebas indiciarios que, adminiculados entre sí, permiten arribar a la conclusión de la existencia de culpabilidad respecto de la actualización de un mecanismo de recaudación de recursos, provenientes de retenciones salariales, efectuadas a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, que beneficiaron exclusivamente a Morena”.

En tanto, el Instituto Nacional Electoral (INE) comprobó en total más de 13 millones de pesos de retenciones y se documentó que el Ayuntamiento de Texcoco expidió 50 cheques a nombre de María Victoria Anaya por 10 millones 810 mil 939.89 pesos y nueve cheques a Sara Iveth Rosas Rosas por dos millones 74 mil 205.19 pesos.

El #TEPJF confirma la sanción a Morena por el esquema de financiamiento con recursos de los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, Estado de México. [📰 https://t.co/8Lo1DpDlau] Te contamos cómo resolvió este asunto la #SalaSuperior en la siguiente #Infografía.👇 pic.twitter.com/3YztquQmy1 — TEPJF (@TEPJF_informa) January 13, 2022

“Hoy Delfina es nada menos que la Secretaria de Educación de López Obrador. Ese es el ejemplo para la niñez, para la juventud de México y según López Obrador que ahora sí se iban a castigar los delitos electorales, es que le faltó decir una cosa, que se van a castigar los delitos electorales, pero siempre y cuando los delincuentes no sean de Morena. A sus delincuentes los protege y hasta los defiende”, acusó.

“En serio (López Obrador) no entiende que se acaba de dictar la sentencia definitiva y que todo está comprobado. También es claro cómo funcionan las cosas hoy en México: a los suyos los protege aunque sean delincuentes, pero si eres uno de los muchos que no estamos de acuerdo con él se te deja venir con todo, hasta con acusaciones falsas”.

En ese sentido, Ricardo Anaya dijo que el problema de este Gobierno es que el trabajo del INE le estorba y que por eso López Obrador ataca al organismo electoral.

“En tres años del Gobierno de Morena el juego está bien claro, criticaron la corrupción para luego tolerarla entre los suyos; criticaron la impunidad para luego cobijar con ella a sus cercanos; criticaron las injusticias contra los opositores para luego cometerlas contra los que hoy les estorban. No, no son iguales, resultaron peores. Yo tuve una propuesta bien concreta: dejen de medir con una vara a los suyos y con otra a los demás. No fabriquen delitos y persigan a quienes verdaderamente hayan cometido una falta, caiga quien caiga”, concluyó.