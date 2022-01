OMS: Hay herramientas para acabar pandemia aguda, pero deben usarse equitativamente

Madrid, 24 de enero (Europa Press).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha afirmado que “tenemos todas las herramientas para acabar con la fase aguda de esta pandemia”, pero, para ello, es necesario usarlas “de forma equitativa y sabia”.

Durante su reunión con la Ministra alemana, ha agradecido la colaboración de este país con la OMS y ambos han tratado temas como el trabajo “crítico” del Hub de la OMS para la Inteligencia sobre Pandemias y Epidemias en Berlín, que tiene como objetivo la prevención de futuras emergencias sanitarias; así como su contribución a la producción de vacunas y otras herramientas médicas donde más se necesitan.

Minister @SvenjaSchulze68 and I also discussed the importance of sustainably financing @WHO . We're grateful that the @G7 presidency of #Germany will support this & we welcome 🇩🇪's admirable commitment to health, including #VaccinEquity , in its G7 agenda. pic.twitter.com/lQG5NfKhtQ

“Alemania ha sido un importante amigo y socio de largo recorrido de la OMS, y de hecho es ahora el mayor donante de la OMS”, ha apuntado Tedros, subrayando los esfuerzos de este país “por forjar un sistema de salud multilateral más fuerte, con una OMS fuerte en el centro”.

Tal y como ha destacado Tedros, en su programa recién aprobado para la presidencia del G7, “Alemania ha hecho un compromiso admirable para la distribución equitativa de las herramientas de COVID-19, el apoyo al fortalecimiento de los sistemas de salud en los países de menores ingresos y la consolidación de la arquitectura sanitaria mundial”.

BIONTECH FABRICARÁ SU VACUNA EN RUANDA, SENEGAL Y GHANA

En este punto, Tedros ha avanzado durante la rueda de prensa que BioNTech, empresa de biotecnología alemana que ha desarrollado la vacuna de ARNm “Comirnaty” junto con Pfizer, anunciará, a mediados de febrero, el comienzo de la producción de su vacuna en Ruanda, Senegal y Ghana.

"If that’s the 🌍 we want, we must start working for that 🌍 now.

It will take vision and partnership;

It will take negotiation, compromise and sacrifice;

Most of all, it will take hope.

We are one 🌍, we have one health, and we have one WHO"-@DrTedros #EB150 pic.twitter.com/e1YXBiSqz3

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 24, 2022