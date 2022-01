9 murieron por ataque de tiburón no provocado en 2021, cifra “extremadamente baja”

Miami, 24 ene (EFE).- Nueve personas perdieron la vida en 2021 a causa de mordeduras de tiburón “no provocadas”, una cifra diminuta si se compara con los 100 millones de escualos que se calcula que mueren cada año a causa del comercio de sus aletas.

El ISAF investigó 137 supuestas interacciones entre tiburones y humanos registradas en todo el mundo en 2021 y confirmó 73 mordeduras de tiburón a humanos no provocadas y 39 provocadas.

En la categoría “mordeduras provocadas” se incluyen, por ejemplo, incidentes en los que las personas han acosado o tratado de tocar o alimentar a tiburones o estaban tratando de desenganchar a un tiburón que se tragó un anzuelo o retirándolo de una red de pesca.

La cifra de 73 ataques no provocados es ligeramente superior al promedio más reciente de cinco años (2016-2020), que es 72.

The 2021 ISAF annual report is now live! Learn more about the shark and human encounters of 2021 by visiting the report. #Shark @FloridaMuseum

@UFNews @UFExplore @UFEarthSystems @UFsharkresearch https://t.co/9GOH4kHlyY

— UF Shark Research (@UFsharkresearch) January 24, 2022