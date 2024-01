Burros, cabras, chivos y el borrego que estaban en el Parque de Juárez desaparecen

La cuenta de X @SalvemosABenito, que se ha encargado de denunciar los problemas detrás de uno de los dos pulmones de Ciudad Juárez, Chihuahua, informó este martes que los burritos, las cabras, chivos y el borrego que ahí vivían no se encontraban en su corral.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- “Esto no acaba hasta que todos y cada uno de los animales de ese parque estén en santuarios y fuera del alcance de las garras de las autoridades locales”, esas fueron las palabras con las que la activista María Ruiz Varela denunció a través de X la desaparición de los animales de granja que vivían en el Parque Central, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Fue la noche de este martes cuando la cuenta de X @SalvemosABenito, que se ha encargado de denunciar los problemas detrás de uno de los dos pulmones de Ciudad Juárez, Chihuahua, informó que los burritos, las cabras, chivos y el borrego que ahí vivían no se encontraban en su corral.

En entrevista para SinEmbargo, María Ruiz Varela explicó que, al parecer, hace algún tiempo el Zoológico San Jorge, ubicado en Ciudad Juárez, había mandado burros, pavo reales y otros animales al Parque Central alegando que no tenían espacio.

Ya no están los burritos, las cabras, chivos y el borreguito en el Parque Central y no tenemos información de a donde se fueron 🫠 #SalvemosABenito pic.twitter.com/lNwHbmz5Fv — Salvemos a Benito (@SalvemosABenito) January 24, 2024

“Ahora con lo que está pasando con Benito y que le tiramos con todo al Parque Central, su brillante solución es deshacerse de los animalitos que el San Jorge pidió que cuidaran, y como si fueran basura los sacaron ayer, sin dar explicaciones, sin transparencia y sin avisar”, expresó.

“Si con la presión se logró que se les hicieran un cobertizo, te aseguro que donde estén, no van a estar mejor que en el Parque Central porque por lo menos ahí nosotros podíamos llevarles comida, vigilarlos”, añadió.

El pasado 16 de enero César René Díaz Gutiérrez, director general de la Dirección de Ecología del Municipio, explicó a El Diario de Juárez que los animales de granja, tales como cabras, burros y pavo reales, iban a ser trasladados al zoológico San Jorge mientras que al resto de los animales se les iba a buscar un nuevo hogar, a excepción de los patos y el ganso que viven en el lago artificial del Parque Central.

Asimismo apuntó que Ecología seguiría al pendiente de la situación del parque debido al amparo que interpusieron agrupaciones civiles para proteger la flora y la fauna de dicho lugar.

Sobre los animales de granja que ayer desaparecieron en el Parque Central, sin avisar a nadie y de manera express, cuál si fuera una operación clandestina, los únicos que pueden decirnos a donde fueron a parar son @MaruCampos_G y @CruzPerzCuellar, Gobernadora de Chihuahua y… pic.twitter.com/dTKt3fz4GL — Salvemos a Benito (@SalvemosABenito) January 24, 2024

“Aquí la exigencia es que esperen su traslado a un santuario digo para ellos porque a parte son especies en peligro de extinción, yo no sé por qué Profepa (Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente) no los protege, pero todos deben salir de Juárez”, indicó Ruiz Varela.

“Sobre los burritos, una persona de aquí del grupo habló con Cuacolandia –santuario de equinos rescatados de maltrato y abandono–, en Puebla, y ellos están dispuestos a recibirlos, entonces no tenían por qué ser molestados los animalitos. Otra vez haciendo todo en la opacidad, sin respetar la dignidad de los animalitos”.

En este sentido, la activista les pidió tiempo a las autoridades para encontrar santuarios capaces de recibir a los animales del Parque Central porque “si se reubican aquí en Juárez el problema sigue, van a estar a merced de la incompetencia de las autoridades municipales”.

NO MÁS ANIMALES EN EL PARQUE CENTRAL

Durante más de ocho meses un grupo de activistas dio visibilidad al caso de Benito, la jirafa que vivió en condiciones adversas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y pese a que hace unos días celebraron el traslado del ejemplar a Africam Safari, en Puebla , aseguraron que no descansarán hasta que ningún animal habite en el Parque Central.

“Nosotros como movimiento animalista lo más difícil era Benito. Nosotros vamos a continuar en la lucha del Parque Central, necesitamos salvarlo, es un parque que lo están dejando morir, es un parque donde hay una tala indiscriminada de árboles, donde los demás animales también están sufriendo”, denunció en entrevista para SinEmbargo Ana Félix, activista del grupo “Somos su Voz”.

Asimismo explicó que la defensa de Benito era más complicada al tratarse de un animal silvestre, por lo que esperan que el rescate de las otras especies no demore más.

“Como son animales de granja no le vemos el problema tan grave como era con Benito, un animal de granja incluso aquí ecología puede intervenir, ecología puede tomar el tema, incluso hasta retirar los animales de este parque porque son animales de granja y es mucho más fácil, un animal silvestre pues sabemos que dependencias federales tenían que involucrarse, y un animal de granja lo vemos más fácil, más sencillo, y vamos a seguir luchando porque salgan todos los animales de este parque”, añadió Félix.

Ahorita leíamos un comentario sobre de que ahora que ya no está la jirafa Benito en el Parque Central ya dejáramos los reclamos y nos fuéramos a hacer otras cosas con nuestras vidas y pues no. Benito era solo uno de los tantos problemas que encontramos -y documéntanos- en el… — Salvemos a Benito (@SalvemosABenito) January 24, 2024

Al igual que con la jirafa, la cuenta de X @SalvemosABenito ha documentado en diversas ocasiones las condiciones en las que se encuentran los animales de granja y las aves que ahí viven.

Tal es el caso de los patos que, según denuncian, en diversas ocasiones se les ha visto con evidentes signos de maltrato y nadando en el lago artificial que destaca por tener una coloración verdosa.

En noviembre del 2023, peritos del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación encontraron 2 mil 400 Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de contaminación por la bacteria E. Coli (escherichia coli) en el lago que también alimentaba el espacio de Benito.

De acuerdo con la NOM-001-SEMARNAT-2021 los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales respecto a la bacteria E. Coli son de 600 UFC.

Oye @PROFEPA_Mx, los lagos pestilentes e infestados de e.coli son parte del hábitat de algunas especies silvestres, ¿ya los revisaron? ¿o esos no importan y en las 3 revisiones que han hecho en el Parque Central solo han “revisado” a Benito la jirafa? @SEMARNAT_mx @Mary_Luisa_AG pic.twitter.com/8Kz6yTbkSb — Salvemos a Benito (@SalvemosABenito) November 10, 2023

La cuenta @SalvemosABenito informó el pasado octubre que ya se había notificado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que el agua con la que se alimenta el lago del Parque Central viene de una planta tratadora. Sin embargo, destacan que el órgano hizo caso omiso.

“Es un lago completamente verde, espumoso, y aquí los encargados del Parque Central indican y aseguran que el agua se ha tratado con los químicos necesarios para contrarrestar todo tipo de bacterias que pudiera tener, pero el dictamen no es lo que arroja y son elevadas las cifras [de UFC], y verdaderamente es alarmante”, destacó Ana Félix en noviembre durante una charla con este medio.

Por otra parte, previo al traslado de Benito, María Ruiz Varela insistió a este medio que los casos de maltrato animal suscitados en el Parque Central son inauditos, alegando que este espacio no es un zoológico por lo que ningún animal debería vivir ahí ya que carece de guardias, personal de planta y veterinarios.

“Es un lugar totalmente improvisado, no sólo para un animal de la clase de Benito sino para todos los demás, una vez vimos a los burritos rascando tierra desesperados buscando agua, los patitos seguido se ven maltrechos, incluso heridos, y amanecen muertos, entonces no vamos a parar hasta que ese lugar no tenga un solo animal”, declaró Ruiz Varela.

“Ya se abrió una queja con la Dirección de Ecología del municipio y ellos retiraron algunas aves del aviario, porque ese aviario lo estaban usando para todos, o sea, para tener a la tortuga, conejos, a pavo reales, aves, y entre ellos estaban matando, no deben de estar todos juntos, entonces se hizo una queja con Ecología y ellos retiraron a los animales, pero aquí el problema es que yo escuché que dijeron que los iban a donar, no sabemos a quién los donaron, no sabemos cuántos animales retiraron, qué hicieron con esos animales, pudieron perfectamente donarlos a particulares y esos particulares terminar matándolos para consumo. No queremos eso. Rescatar para matar no es rescatar”, expuso.

Finalmente, María adelantó a este medio que para cumplir con este nuevo objetivo, seguirán trabajando de la mano de los abogados que les ayudaron con el caso de Benito para ver la posibilidad de establecer un mecanismo legal de protección para que ningún animal vuelva a caer en el Parque Central.

