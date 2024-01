ENTREVISTA ¬ Se están vulnerando cavernas y cenotes con el Tren Maya: espeleólogo

“El terreno entre Playa del Carmen y Tulum, básicamente, es la zona kárstica y de mayor densidad de cuevas, posiblemente en el mundo”, puntualizó el espeleólogo Guillermo D’Christy, quien detalló que esta área “originalmente iba a pasar en la carretera 307”.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- El espeleólogo Guillermo D’Christy aseguró que durante la construcción del tramo 5 del Tren Maya se están “se están vulnerando” zonas, específicamente “cavernas y cenotes”, que el Gobierno federal prometió que se iban a proteger.

En entrevista para el programa De Doce A Una, que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al aire, el especialista señaló que “se están vulnerando cavernas y cenotes que se prometió que no iba a ser así”, ya que “el tramo 5 es muy especial en comparación a los otros tramos”.

“El terreno entre Playa del Carmen y Tulum, básicamente, es la zona kárstica y de mayor densidad de cuevas, posiblemente en el mundo”, puntualizó el espeleólogo, quien detalló que esta área “originalmente iba a pasar en la carretera 307”. Sin embargo, sostuvo, “hubo ahí un arreglo que no nos quedó muy claro con hoteleros, en el cual decidieron mandar el trayecto del tren a través de la selva”.

“Han tumbado alrededor de 10 millones de árboles, solamente en el tramo 5”, subrayó D’Christy, quien recordó que desde el 2018 se estaba planeado que esta región fuera nombrada como patrimonio de la humanidad, debido a que “tiene más de tres mil metros de ríos subterráneos”.

“En el 2018, ya se tenía hecho todo un trámite, por parte del INAH y por parte del Gobierno estatal, en el que está área se iba a nombrar como patrimonio mixto de la humanidad por la Unesco, eso reconocía la gran riqueza biocultural de la zona, la parte de los cenotes, la parte de los ríos subterráneos”.

“El gran tema es que como no se ven, como todo es muy plano y como la selva lo cubre, aparentemente no existe, por eso nos ha costado mucho trabajo hacerle ver al Gobierno y a la sociedad que se está impactando”, agregó. Asimismo, destacó que a la pérdidas de las cavernas se suma la contaminación del acuífero maya y sus repercusiones a futuro.

“Otro problema, más allá de las pérdidas de las cavernas, que es una pérdida invaluable, es que se está hincando estos miles de pilotes, entre ocho mil y 17 mil pilas de concreto y acero, directamente sobre el gran acuífero maya, el segundo acuífero más importante de México después del Usumacinta, y esta agua, de este acuífero, es la que surte toda la riviera maya”, dijo.

“Están entrando estos pilotes y no sabemos a ciencia cierta las consecuencias que pueden ocurrir, por poner miles de pilas, no sabemos el cambio en la química del agua, no sabemos si ese hierro residual de la corrosión eventualmente va a llegar a los pozos de captación, no sabemos cómo va a influir en las especies endémicas que están en peligro de extinción y que deberían estar protegidos”, sostuvo.

Respecto a las acciones que se podrían llevar a cabo ante las diversas dependencias que están a cargo de proteger estas zonas naturales, aseguró que tanto la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “están tomadas” por el Ejecutivo federal.

“La Semarnat y la Profepa están tomadas por el poder Ejecutivo desde un inicio, todas las denuncias que se han interpuesto, ninguna se han hecho caso, incluso hay órdenes del juzgado para ir a verificar algunas de las declaraciones que hemos hecho nosotros, y no han ido las autoridades a hacerlo”, aseveró.

“Las autoridades medioambientales de este país están prácticamente tomadas, no pueden tomar ninguna decisión si no es mediante el poder Ejecutivo. Lo que nos queda a nosotros es lo que hemos venido haciendo en los últimos dos años para acá, denunciarlo ante la sociedad para que sepan lo que está pasando”, reiteró

Por ello, exhortó a la siguiente administración federal a resarcir el daño que ha causado la construcción del Tren Maya mediante la creación de un área natural protegida, al menos, en los tramos 5, 6 y 7.

“Necesita [La siguiente administración] resarcir el daño que se ha causado por el Tren Maya, necesita aplicar métodos de mitigación muy amplios, estamos buscando que se tenga un área natural protegida, por lo menos, en el tramo 5, 6, 7 (…) un área natural protegida que en realidad pueda ayudar a mitigar un poco el daño del gran corredor biológico que se acaba de hacer”, concluyó.

