Después de ruptura con Morena, el líder del PES en BC se reúne con Alejandro Moreno

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- El Partido Encuentro Solidario (PES) en Baja California, el cual intentó mantener una alianza con Morena rumbo a las elecciones de 2024, insinúa su acercamiento con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad.

El dirigente priista, Alejandro Moreno Cárdenas, se reunió esta tarde con César Hank Inzunza, hijo de Jorge Hank Rhon y su contraparte del PES en Baja California, donde destacó la importancia de sumar “voluntades en favor de México”.

La semana pasada se dio a conocer que la alianza concretada por Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora morenista de Baja California, con el PES en la entidad oficialmente se rompió. Esto fue confirmado por la Secretaria General del partido guinda, Citlalli Hernández Mora.

Esta alianza electoral, según testigos consultados por SinEmbargo, había generado un enorme malestar en la cúpula de la izquierda, empezando por la propia precandidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, así como en las bases del partido oficialista.

La también Senadora Hernández Mora empleó su cuenta de X para confirmar la ruptura con el partido en Baja California, empleando una fotografía donde se le ve acompañada con Hugo Erick Flores, dirigente nacional del PES.

“Platiqué con su dirigente nacional Hugo Erick Flores y acordamos NO ir en alianza en Baja California”, precisó. Sin embargo, afirmó que el PES sí participará en la campaña presidencial.

Aseguró también que dicho partido acompañó a Morena en las elecciones de 2018 y que, si bien la masiva votación al partido guinda impidió el registro nacional del PES, este ha apoyado a la Cuarta Transformación a través de sus legisladores y legisladoras.

“La motivación para echar atrás esta alianza con el PES en Baja California son varios motivos, no le ha gustado a la militancia en el estado las posiciones que le tocaban al PES, aunque no es dueño del PES Hank, son sus hijos los que están al frente, se ha difundido la idea de que los Hank van a ser candidatos. Nuestra alianza es con el PES a nivel nacional y consideramos que no hay necesidad de tener una alianza de este tipo, de poner incluso la autoridad política y moral de Morena en duda”, dijo en entrevista en el programa de “Los Periodistas“, que se transmite por YouTube a través del canal SinEmbargo Al Aire.