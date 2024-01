EU: Alabama ejecutará por primera vez a un preso con nitrógeno; la ONU acusa tortura

Por Kim Chandler

MONTGOMERY, Alabama, EU (AP).— Si las cortes no ordenan lo contrario, Alabama se dispone a sujetar a Kenneth Eugene Smith a una camilla el próximo jueves y colocarle una máscara que reemplazará el aire respirable por nitrógeno para privarlo de oxígeno, en lo que sería la primera ejecución en el país con este método.

La semana pasada, la procuraduría de Alabama argumentó ante una corte federal de apelaciones que la hipoxia con nitrógeno es “el método de ejecución más indoloro y humanitario conocido por el hombre”. Pero qué sentirá precisamente Smith, de 58 años, cuando el funcionario encienda el gas, es algo que no se sabe, según médicos y detractores.

“Qué efecto causará en la persona condenada el gas nitrógeno mismo, nadie lo sabe”, dijo el doctor Jeffrey Keller, presidente del Colegio Estadounidense de Médicos Penitenciarios, en un email. “Esto nunca se ha hecho antes. Es un procedimiento experimental”.

Keller, que no participó en la elaboración del protocolo de Alabama, dijo que se trata de “eliminar todo el oxígeno del aire” que respira Smith al reemplazarlo por nitrógeno.

“Puesto que no respirará oxígeno, el condenado morirá”, dijo Keller. “No hay mucha diferencia con cubrirle la cabeza con una bolsa de plástico”.

El estado de Alabama ha pronosticado en documentos judiciales que el gas nitrógeno “causará inconsciencia en segundos y la muerte en minutos”.

