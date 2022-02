VIDEO: El youtuber mexicano Alex Tienda narra primeros ataques rusos desde Ucrania

Tienda, que cuenta con 1.4 millones de seguidores en Instagram y más de 3 millones en YouTube, se encuentra en la región de Donbas, y durante su intervención para CNN fue testigo de uno de los primeros ataques en aquel país.

Por Elena Vega C.

Ciudad de México, 24 de febrero (Vanguarda).- Alex Tienda, el youtuber mexicano que se caracteriza por compartir a sus seguidores sus experiencias en lugares poco comunes o peligrosos, se encuentra realizando un documental en Ucrania.

El influencer ha estado narrando desde sus redes sociales cómo es estar viviendo en medio de un conflicto bélico de la magnitud que representan los países involucrados.

La cadena norteamericana CNN lo entrevistó la tarde de este miércoles (noche en Ucrania), para que platicara su experiencia desde la zona de conflicto. Durante la entrevista, el originario de Jalisco apuntó que los ciudadanos ucranianos piden ayuda al mundo, que no los dejen solos.

"Alex Tienda":

Porque las historias del youtuber @AlexTienda quien se encuentra en Ucrania mientras han dado inicio la operación militares de Rusia.pic.twitter.com/U8NGxDQomE — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 24, 2022

Tienda, que cuenta con 1.4 millones de seguidores en Instagram y más de 3 millones en YouTube, se encuentra en la región de Donbas, y durante su intervención para CNN fue testigo de uno de los primeros ataques en aquel país. Mientras se desarrollaba la entrevista aseguró haber escuchado una especie de bombazo o balazos.

Luego de terminar la entrevista, Tienda comentó a través de sus historias de Instagram que se escucharon las primeras explosiones y disparos a la distancia. Asimismo compartió el momento en el cual se cambió del hostal a un hotel, supuestamente más seguro, en donde pernoctan los representantes de medios de comunicación.

El presidente ruso Vladimir Putin dio a conocer la noche de este miércoles (madrugada en aquella región) el inicio de una operación militar para desmilitarizar a Ucrania.

Putin dio a conocer que la operación se realizaría en la región separatista del Donbas, al este de Ucrania; la cual, dijo, tiene por objetivo proteger a las personas, pues no planea ocupar territorios ucranianos, aunque advirtió que “quien trate de intervenir debe saber que la respuesta de rusia será rápida. Estamos listos para usar cualquier desarrollo, nuestros planes no son tomar Ucrania, no pretendemos imponernos a nadie”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE Vanguardia. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.