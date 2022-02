Las series de Marvel creadas para Netflix podrían llegar a Disney+ durante marzo

Recientemente se anunciaba que las series previamente canceladas Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y The Defenders, o lo que es lo mismo, el universo Marvel creado para Netflix, abandonaría la plataforma el próximo 1 de marzo.

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 24 de febrero (AS México).- Las series Marvel como Daredevil, Jessica Jones, The Punisher o The Defenders pasan a formar parte de Disney+ tras dejar de formar parte del catálogo de Netflix.

En un anuncio oficial de Disney+ Canadá se ha detallado que todos los shows de Marvel en Netflix estarán disponibles en la plataforma de streaming de Disney a partir del próximo 16 de marzo de 2022. Por el momento no hay confirmación por parte de Disney+ Latinoamérica, aunque es de esperar que dicha fecha sea para los principales territorios en los que está disponible el servicio de Disney.

Recientemente se anunciaba que las series previamente canceladas Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y The Defenders, o lo que es lo mismo, el universo Marvel creado para Netflix, abandonaría la plataforma el próximo 1 de marzo. Al parecer, las series volverán a estar disponibles tras solo 15 días, esta vez, como parte del catálogo de Disney+. Muchos se preguntan qué pasará con dicho universo tras la introducción de Daredevil o Kingping en el UCM, tanto es Spider-Man: No Way Home como en Hawkeye, respectivamente. Con este movimiento, parece que Marvel Studios pretende integrar todos estos personajes a su universo cinematográfico.

Ahora falta confirmar definitivamente cómo llegarán a Disney+ y de qué forma; ¿formarán parte del catálogo para toda la familia como el resto de productos Marvel o irán a parar a un canal de temática más adulta como Star, integrado dentro de Disney+? Recordemos que las series Marvel de Netflix tienen un marcado carácter más adulto con contenidos más explícitos y violentos, mostrando duras escenas de pelea y violencia con sangre incluida, algo a lo que no están acostumbrados en el UCM.

