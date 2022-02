Con liga suspendida y tregua olímpica rota, el deporte sufre el conflicto en Ucrania

Madrid, 24 de febrero (EFE).- La suspensión de la liga ucraniana de futbol, el traslado de la Copa Davis a Turquía, el deseo de salir del país de los deportistas extranjeros que juegan en los clubes locales y, en sentido inverso, la incertidumbre sobre cómo regresarán a casa los que competían fuera, caso de la selección masculina de baloncesto que está en Córdoba, son los primeros efectos en el deporte de la guerra de Ucrania.

Los organismos deportivos internacionales estudian cómo hacer frente a las consecuencias del conflicto abierto por Rusia, país encargado de organizar, entre otras citas, la próxima final de la Liga de Campeones en San Petersburgo.

Desde la primera institución deportiva mundial, el Comité Olímpico Internacional (COI), que considera los ataques una violación de la tregua olímpica en vigor por los Juegos de Pekín, hasta el capitán de la selección de fútbol ucraniana, Oleksandr Zinchenko, que ha deseado a Vladimir Putin “la más dolorosa de las muertes”, las reacciones de condena se han sucedido en la comunidad deportiva.

El organismo ha creado un grupo de trabajo “para seguir de cerca la situación y coordinar la asistencia humanitaria a los miembros de la comunidad olímpica en Ucrania cuando sea posible”.

El Comité Olímpico Ucraniano, que preside el expertiguista Sergey Bubka, dio voz en sus redes sociales a varios deportistas para hacer llamadas a la paz.

“¡Ucrania es mi patria! Todos estamos unidos en querer vivir felizmente y en paz en nuestro país. Nadie tiene derecho a privarnos de nuestros hogares, nuestros sueños, nuestras vidas… ¡No a la guerra!”, clamó la atleta Anna Ryzhykova, bronce olímpico en 2012 en el relevo 4×400.

Pero el primer efecto que notarán los aficionados será la suspensión de la primera división ucraniana de futbol, principal competición de clubes del país, al imponerse la ley marcial.

El torneo se iba a reanudar este viernes tras el parón invernal con el encuentro entre el Minaj y el Zorya Luhansk, mientras que los dos grandes clubes que luchan por el título, el Shakhtar Donetsk y el Dinamo Kiev tenían que jugar el sábado ante el Metalist 1925 Kharkiv y el Inhulets, respectivamente.

Lejos de casa, en el Manchester City, juega Oleksandr Zinchenko, que además de desear lo peor al presidente ruso interpeló a todos los ciudadanos del país atacante: “Rusos, ¿está bien despertarse en la Alemania fascista? Todo ruso que no exprese su opinión sobre este tema será considerado un enemigo para siempre”.

La FIFA centra sus preocupaciones en la repesca europea de clasificación para el Mundial de Catar 2022. Polonia debe visitar Rusia el próximo 24 de marzo en la semifinal de la ruta B. Ucrania tiene que visitar a Escocia en la ruta A.

La UEFA, por su parte, mantendrá este viernes una reunión extraordinaria de su Comité Ejecutivo para evaluar la situación, con la mente puesta en la final de la Liga de Campeones del 28 de mayo.

Si se acuerda cambiar la sede, sería la tercera edición consecutiva en ser reubicada. En las dos anteriores fue por culpa de la pandemia.

La selección que dirige Ainar Bagatskis se encuentra en Córdoba para jugar esta misma noche y ante el inicio de la invasión se declaró “sin ánimos” y suspendió el habitual entrenamiento matinal del día de partido.

Aunque la Euroliga anunció que seguiría con el calendario previsto mientras no hubiera riesgo para los participantes, el Barça decidió no viajar hoy a San Petersburgo para medirse este viernes al Zenit.

“Esta tarde están previstas varias reuniones con las partes implicadas y se tomará una decisión al respecto en las próximas horas”, dijo el club, que también debía medirse el domingo en Moscú al CSKA.

Disputan esa competición tres clubes de la región afectada: Zenit San Petersburgo, CSKA Moscú y Unics Kazan

Igualmente ha sido sacada fuera de territorio ucraniano la eliminatoria Ucrania-Barbados del grupo I de Copa Davis, que debía disputarse los días 4 y 5 de marzo. Se jugará en la localidad turca de Antalya.

Así, el encuentro entre el Motor ucraniano y el Barça, de la decimotercera jornada de la Liga de Campeones previsto para el 3 de marzo en Zaporozhye, se trasladó a la ciudad eslovaca de Presov.

Además, el encuentro entre el propio HC Motor y el París Saint Germain, que se tenía que haber jugado el pasado 17, también se trasladó a Presov el 1 de marzo.

Tampoco se disputará en territorio ucraniano el encuentro de la fase de clasificación para el Europeo femenino de este año que debía enfrentar el 2 de marzo en Zaporozhye a las selecciones de Ucrania y la República Checa. Se jugará el 4 de marzo en la ciudad checa de Olomuc.

Igualmente la EHF se hará cargo de la organización de los encuentros de la primera ronda de la fase de clasificación para el Mundial masculino de Polonia y Suecia 2023 que enfrentará a mediados del próximo mes de marzo a las selecciones de Ucrania y Finlandia.

Los deportistas extranjeros que juegan en clubes ucranianos intentan a toda costa salir del país por sus propios medios o están a la espera de ayuda de sus embajdas.

Brazilian players from Shakhtar and Dynamo Kiev, accompanied by their families, have released a video asking for the Brazilian authorities to help them leave Ukraine. 🇺🇦 pic.twitter.com/SYQ9j6bCq1

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 24, 2022