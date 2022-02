La mexicana Patria y otras vacunas nasales que buscan evitar transmisión de COVID

Por Matilde Cañelles López

Investigadora Científica. Ciencia, Tecnología y Sociedad, Instituto de Filosofía (IFS-CSIC)

María Mercedes Jiménez Sarmiento

Científica del CSIC. Bioquímica de Sistemas de la división bacteriana. Comunicadora científica, Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB – CSIC)

Nuria Eugenia Campillo

Científico Titular. Medicinal Chemistry, Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB – CSIC)

Madrid, 24 de febrero (The Conversation).- En esta nueva fase de la pandemia se sigue analizando la efectividad de las vacunas administradas y se debate sobre la necesidad de dosis de refuerzo para las personas más vulnerables. Al mismo tiempo, se sigue investigando para dar un paso más en la lucha contra la COVID-19. Evitar la transmisión del virus con nuevas vacunas, o reducirla más que las actuales, disminuiría los contagios y haría que el KO al coronavirus estuviera más cerca.

NUEVAS VACUNAS QUE EVITAN LA TRANSMISIÓN

Como ya mencionamos en un artículo anterior, la acción localizada de una vacuna nasal permitiría, además del desarrollo de defensas sistémicas (totales), evitar la reproducción del virus desde el inicio del contagio.

Para poder administrarse por la vía nasal, las vacunas deben cumplir exhaustivos controles por el contacto directo entre la cavidad nasofaríngea y el sistema nervioso central a través de los nervios olfativo y trigémino. La barrera hematoencefálica es una protección eficaz ante sustancias y agentes patógenos.

Es necesario atravesarla para terapias dirigidas, por ejemplo, al tratar enfermedades neurodegenerativas y migrañas. Lo hacen las moléculas pequeñas, pero hay que evitar que la atraviese lo que no sea necesario. Si son vacunas y son grandes de tamaño sería suficiente, pero hay que controlarlo.

Por esta razón este tipo de administración conlleva trabajo extra.

1. LA VACUNA MEXICANA PATRIA

La más avanzada se está desarrollando en México y ya ha superado la Fase I de ensayos clínicos.

Se basa en un virus recombinante que expresa la proteína de la espícula del SARS-CoV-2. El método de producción es el tradicional con el que se produce la vacuna de la gripe, con huevos embrionados.

Las demás vacunas están aún finalizando los estudios preclínicos en animales.

Safety and immunogenicity of a live recombinant Newcastle disease virus-based COVID-19 vaccine (Patria) administered via the intramuscular or intranasal route: Interim results of a non-randomized open label phase I trial in Mexico https://t.co/JB2DehYSRm #medRxiv

— medRxiv (@medrxivpreprint) February 10, 2022