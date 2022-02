Rusia toma Chernóbil. Confirma por primera vez que fuerzas de tierra están en Ucrania

–Con información de Associated Press

Slaviansk, Ucrania, 24 de febrero (EFE).- Tropas rusas han invadido territorio ucraniano en la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil, según informó hoy Antón Gueraschenko, asesor del Ministerio del Interior.

Por primera vez, Moscú ha confirmado que sus fuerzas terrestres entraron a Ucrania en lo que se ha calificado como una “invasión masiva”.

El funcionario advirtió que si los depósitos con restos radiactivos resultan dañados, “el polvo nuclear puede propagarse por todo el territorio de Ucrania, Bielorrusia y los países de la Unión Europea“.

La zona de exclusión de Chernóbil, que está separada de territorio bielorruso por el río Prípiat, que da nombre a la ciudad en la que vivían los trabajadores de la planta soviética, es patrullada desde hace semanas por la guardia nacional ucraniana.

El territorio de Ucrania y el de Bielorrusia fueron los más afectados por la nube radiactiva provocada por la mayor catástrofe nuclear de la historia ocurrida el 26 de abril de 1986.

En previsión de un posible ataque, el pasado viernes las autoridades ucranianas suspendieron los viajes turísticos a la zona de Chernóbil, un destino muy popular entre los turistas extranjeros en los últimos años.

Ucrania y la OTAN habían denunciado que las maniobras “Determinación aliada-2022” entre Rusia y Bielorrusia celebradas en territorio de este último país eran, en realidad, preparativos de una invasión.

El Jefe del Estado Mayor del ejército ucraniano, Valeri Zaluzhni, denunció hoy que cuatro misiles balísticos habían sido lanzado desde territorio bielorruso.

El Servicio Fronteras de Ucrania denunció esta mañana ataques con armamento pesado desde territorio bielorruso, lo que fue negado de manera vehemente por el Presidente de ese país, Alexandr Lukashenko.

Por otro parte, el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció hoy que la incursión rusa en la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil es “una declaración de guerra contra toda Europa”.

“Las fuerzas de ocupación rusas están intentando tomar la central nuclear de Chernóbil. Nuestros defensores están entregando sus vidas para que la tragedia de 1986 no se repita”, escribió Zelenski en su cuenta de Twitter.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

