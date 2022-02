OMS crea centro de capacitación global para ayudar a países pobres a fabricar vacunas

GINEBRA, 24 de febrero (AP) — La Organización Mundial de la Salud está creando un centro de capacitación global para ayudar a las naciones pobres a fabricar vacunas, anticuerpos y tratamientos para el cáncer utilizando la tecnología del ARN mensajero que se ha usado con éxito para fabricar vacunas contra la COVID-19.

“Las vacunas han ayudado a cambiar el rumbo de la pandemia de COVID-19, pero este triunfo científico ha sido socavado por las enormes desigualdades en el acceso a estas herramientas que salvan vidas”, afirmó Tedros.

