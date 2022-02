La UEFA anunciará los cambios en la final de la Liga de Campeones este viernes

Madrid, 24 de febrero (EFE).- La UEFA condenó enérgicamente la invasión militar rusa en Ucrania y aseguró que está “tratando la situación con la máxima seriedad y urgencia”, y que tomará decisiones que anunciará este viernes sobre la sede de la final de la Liga de Campeones, que está prevista para el 28 de mayo en San Petersburgo.

En un comunicado el organismo declaró que “comparte la importante preocupación de la comunidad internacional por la situación de seguridad que se desarrolla en Europa y condena enérgicamente la actual invasión militar rusa en Ucrania”.

Después de convocar este jueves una reunión extraordinaria de su Comité Ejecutivo para este viernes, la UEFA insistió en que está “tratando esta situación con la máxima seriedad y urgencia”, y que su Ejecutivo “tomará decisiones al respecto y las anunciará mañana”.

Las dos pasadas ediciones de la Liga de Campeones el máximo organismo europeo ya tuvo que modificar las sedes de partidos eliminatorios y de la final a causa de la pandemia.

En la temporada 2019-20, en la que el título se iba a definir en Estambul, se disputaron a partido único los encuentros desde cuartos de final en Portugal y la final se jugó en la Luz con victoria del Bayern Múnich sobre el PSG.

Y en la campaña 2020-21, en la que de nuevo la final se iba a jugar en la ciudad turca, el título se lo jugaron el Chelsea, que fue campeón, y el Manchester City, en el estadio Do Dragao de Oporto.}

UEFA shares the international community’s significant concern for the security situation developing in Europe and strongly condemns the ongoing Russian military invasion in Ukraine.

Full statement: ⬇️

— UEFA (@UEFA) February 24, 2022