El Presidente de EU dice que Putin eligió ir a la guerra y “él y su país sufrirán”

-Con información en desarrollo

Washington, 24 febrero (EFE/AP/SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que la invasión rusa en Ucrania es un ataque “premeditado” que su homólogo ruso, Vladímir Putin, planeó “durante meses”.

Biden fue duro con Putin. Lo llamó “dictador”. Y aseguró que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), también llamada Alianza Atlántica, está reuniendo fuerzas no para intervenir directamente en Ucrania, sino para contener a Rusia si planea, explicó, avanzar hacia otros países.

Watch live as I deliver remarks on Russia’s unprovoked and unjustified attack on Ukraine. https://t.co/fsc84Sq6F6

— President Biden (@POTUS) February 24, 2022