Es acoso autoritario de Putin, dice Bush. Conmigo no hubiera pasado, afirma Trump

Washington, 24 feb (EFE).- El expresidente de Estados Unidos George W. Bush (2001-2009) condenó este jueves el ataque “injustificado” contra Ucrania y consideró que no se puede tolerar “el acoso autoritario” y el “peligro” que supone el Presidente ruso, Vladímir Putin.

En un comunicado, Bush afirmó que el Gobierno y el pueblo estadounidense deben mostrar su solidaridad con Ucrania en la “búsqueda de su libertad” y “el derecho a elegir su propio futuro”.

Bush, además, se unió a las voces de otros líderes mundiales que han considerado que el ataque ruso “constituye la crisis de seguridad más grave en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial”.ç

"Russia’s attack on Ukraine constitutes the gravest security crisis on the European continent since World War II. I join the international community in condemning Vladimir Putin’s unprovoked and unjustified invasion of Ukraine." President Bush statement:https://t.co/x2CSLZIBbM

