Protestas cunden en el orbe, incluida Rusia donde arrestan a cientos (FOTOS Y VIDEOS)

Más de un millar de personas y personalidades políticas se concentraron hoy en la Plaza de la República de París en señal de apoyo a Ucrania, con mensajes de auxilio dirigidos a la OTAN y pancartas contra el presidente ruso, Vladimir Putin.

El colectivo “Stand with Ukraine”, formado en las últimas semanas por franceses y ucranianos residentes en Francia, convocó la manifestación con el objetivo de “mostrar la solidaridad con el pueblo de Ucrania y decir no a la política de Putin”, indicó a Efe una portavoz.

CONCENTRACIÓN EN ESPAÑA

Ciudadanos ucranianos se manifestaron este jueves frente al consulado ruso de Barcelona así como en la Embajada rusa en Madrid para protestar por la acción militar del Kremlin.

Con gritos de “No a la guerra” y “Putin, fascista” los ucranianos buscan parar los ataques rusos haci su nación.

EN ALEMANIA Y REINO UNIDO SE MANIFIESTAN

Columnas de manifestantes que coreaban consignas contra la guerra ganaron el jueves las calles en Berlín en protesta al ataque ruso contra Ucrania.

“Detengan esta locura, salven la vida, no más mentiras” se leía en algunas pancartas frente a la embajada rusa en Berlín. Muchos de los que participan de la protesta llevan los colores de la bandera ucrania. Parte de ellos son rusos residentes en Alemania.

En Londres, decenas de manifestantes se congregaron ante la Embajada rusa en el Reino Unido.

Los asistentes, en su mayoría ucranianos, llamaban a Putin “terrorista” y pedían que “saque las manos” de Ucrania.

💛💙JOIN the protests in London in support of Ukraine this week #StandWithUkraine #StopRussianAggression

📍 Thursday, 24 Feb at 5pm – outside Downing Street – https://t.co/PeDnho7Xi8

📍Saturday, 26 Feb at 5pm – at Russian Embassy in London – https://t.co/U3gZd5V9FJ pic.twitter.com/iISgOT4xSB

— Ukrainian London (@UkrainianLondon) February 23, 2022