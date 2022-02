Exembajador mexicano en Rusia dice que México se hizo al lado correcto de la historia

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).- México ha actuado de manera correcta ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, al condenar la guerra y llamar a una solución pacífica, y ha elegido el lado correcto de la historia, aseguró Rubén Beltrán exembajador de México en Moscú entre 2013 y 2016.

La madrugada de este jueves, el Presidente Vladimir Putin anunció una operación militar en Ucrania, asegurando que su objetivo es proteger a civiles. Momentos después, comenzaron a difundirse videos donde se mostraban los primeros bombardeos.

Desde el primer instante, el Gobierno mexicano expresó su rechazo hacia el uso de la fuerza militar contra Ucrania. Alicia Buenrostro, Embajadora alterna de México ante la ONU, hizo un llamado a respetar la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de los Estados ante el Consejo de Seguridad.

En tanto, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, emitió un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que condenó enérgicamente la invasión rusa al tiempo que llamó a una resolución pacífica al conflicto actual entre Ucrania, Rusia y los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Tenemos muy claro que estamos ante una invasión, ya no hay ninguna duda sobre ello, es una operación con una escala que cubre casi todo el territorio de Ucrania y quisiera yo decirles que nuestra rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania”.

Marcelo Ebrard aseguró que México condena de manera enérgica la invasión de Rusia a Ucrania e hizo un llamado para retomar el diálogo.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 25, 2022

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró a su vez, durante su conferencia de presa matutina de este jueves, que México está en contra de la guerra, y a favor del diálogo y de la solución pacífica ante la crisis por el conflicto entre Ucrania y Rusia.

“Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en la Constitución”, manifestó el Presidente.