Meta presenta Builder Bot, sistema para crear universos virtuales con comandos de voz

MADRID, 24 Feb. (Portaltic/EP) – La matriz de Facebook, Meta, ha presentado sus novedades en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial (IA) para el metaverso, entre las que se incluye BuilderBot, un sistema capaz de construir universos virtuales a partir de comandos de voz a un asistente.

Entre las novedades más destacadas se encuentra BuilderBot, un sistema de IA mostrado por Meta que permite a los usuarios generar elementos en el metaverso o importarlas de otras fuentes mediante el uso de comandos de voz.

Today at our @MetaAI Inside the Lab event, we shared our research and innovations that will help us build for the metaverse. From advanced translation technologies to next-gen conversational AI, we’ve recapped some of our biggest announcements.https://t.co/b3SEBMw1lw

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) February 23, 2022