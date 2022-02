HBO prepara el documental sobre acusaciones contra Marilyn Manson

El documental se divide en dos partes, Phoenix Rising: Don’t Fall llegará el 15 de marzo, mientras que Phoenix Rising: Stand Up, segunda parte, se estrena el 16 de marzo en HBO.

Por Susana Zepeda

Saltillo, 24 de febrero (Vanguardia).- Evan Rachel Wood hace saber a otros supervivientes de violencia doméstica y violación que no están solos. La actriz de Westworld, de 34 años, habla de la emotiva “sensación de tener credibilidad” en el tráiler de Phoenix Rising de HBO, un documental en dos partes que detalla el activismo de Wood y las acusaciones de agresión sexual contra el músico Marilyn Manson.

Wood fue coautora y presionó con éxito para que se aprobara la Ley Phoenix, que amplía el plazo de prescripción de los casos de violencia doméstica en California. Ella testificó sobre sus propias experiencias para llamar la atención y dar visibilidad al tema.

“Me convertí en activista, luchando por las víctimas y los supervivientes de la violencia doméstica y las agresiones sexuales”, dice Wood en el tráiler, y añade: “La gente no solo escuchó nuestras historias, sino que dijo: ‘Sí, te escuchamos, y algo tiene que cambiar’”.

Más adelante dice: “Tenemos que asegurarnos de que esto no le ocurra a nadie más. […] Me di cuenta de que era la primera vez que no se dudaba de mí ni se me cuestionaba ni se me avergonzaba; era la primera vez que alguien me escuchaba de verdad. Me dije: ‘¿Qué es este sentimiento?’ Y es esta sensación de que me creen”.

Phoenix Rising: Don’t Fall, la primera parte del documental, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de 2022 el mes pasado, y en ella, Wood relató cómo fue preparada para una tumultuosa relación con Manson (nacido Brian Warner), desde mediados de 2006 hasta principios de 2011. Lo comparó con estar bajo la influencia de su “secta”.

Wood dijo que el “primer crimen” de Manson contra ella tuvo lugar durante el rodaje del vídeo musical “Heart-Shaped Glasses” de 2007 del rockero, ahora de 53 años, cuando ella tenía 19 años.

“No es nada de lo que pensaba que iba a ser”, dijo Wood sobre el video musical. “Estamos haciendo cosas que no eran las que me habían propuesto. […] Habíamos hablado de una escena de sexo simulado, pero una vez que las cámaras estaban rodando, empezó a penetrarme de verdad. Yo nunca había aceptado eso. Soy una actriz profesional, llevo toda la vida haciendo esto; nunca en mi vida había estado en un set tan poco profesional”.

El documental se estrenará en HBO durante dos noches consecutivas. La primera parte, Phoenix Rising: Don’t Fall llegará el 15 de marzo, y la segunda parte, Phoenix Rising: Stand Up, se estrena el 16 de marzo.

