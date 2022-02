“El acceso al agua en México es un reflejo más de la desigualdad”, dice Diego Luna

Mónica Rubalcava

Ciudad de México, 24 de febrero (EFE).- El actor mexicano Diego Luna encabeza la campaña nacional “SerAgua” impulsada por la iniciativa ciudadana “El Día Después“, con la que buscan generar una reflexión en torno a la relación actual que los seres humanos tienen con el agua, así como los principales problemas con su distribución.

“El acceso al agua en México es un reflejo más de la desigualdad y de las enormes carencias que tantos y tantas tienen en el país”, cuenta en entrevista con Efe el actor.

Según relata Luna (Toluca, 1979), es necesario optar por una mirada crítica a la hora de tratar un tema tan fundamental y tan vital como la distribución, escasez y la contaminación de ríos, cuencas y cuerpos de agua.

“Hay que cambiar la narrativa. Nos han hecho pensar que el tema del agua tiene que ver con si abrimos o no la llave, o cuántos minutos nos bañamos, y no va por ahí. El acceso al agua es otra cosa, el problema es a dónde llega y a dónde no, cuáles son los intereses que mueven el agua”, relata.