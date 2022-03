Conor McGregor es detenido por conducción temeraria; pagaría 5,000 euros de multa

Dublín, 24 mar (EFE).- El luchador irlandés Conor McGregor, estrella de las artes marciales mixtas, ha sido acusado de nuevo de conducción peligrosa y se enfrenta a una multa de hasta cinco mil euros o seis meses en prisión (o ambas), informa este jueves el diario Irish Independent.

Según este medio, “The Notorious” fue interceptado este martes por la Policía mientras conducía su lujoso Bentley Continental GT por una circunvalación de Dublín, cuando se dirigía al gimnasio para entrenar, ya que prepara su regreso a la UFC a final de año.

McGregor, que ya tiene varias condenas por delitos de tráfico, fue detenido y llevado a una comisaría, al tiempo que la Policía inmovilizó el vehículo, valorado en más de 170 mil euros.

El luchador, que en 2021 se convirtió en el deportista mejor pagado del mundo, fue puesto después en libertad bajo fianza y deberá comparecer ante un juzgado de la capital irlandesa el próximo mes.

Footage of Conor McGregor getting pulled over in his Bentley. 😳 pic.twitter.com/hg5R7ejoKU

— 🇮🇪 McGregor’s Burner (@McGregorsBurned) March 24, 2022