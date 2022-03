Donovan Carrillo se retira del Mundial de Patinaje Artístico en Montpellier, Francia

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- El mexicano Donovan Carrillo se retiró del Mundial de Patinaje Artístico, que se lleva a cabo en Montpellier, Francia, luego de haber reportado que el equipaje donde documentó sus patines no había llegado.

A unas horas de que iniciara la competencia varonil, el mexicano informó a la organización que no saldría a competir e incluso, en la lista de salida el nombre de Carrillo ya aparecía con la leyenda de que abandonó la competencia.

El pasado 22 de marzo Carrillo comunicó, a través de su cuenta de Instagram, que el equipaje donde se encontraban sus patines no había llegado.

“Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines. De cualquier manera seguimos entrenando, trabajando, y buscando tomarlo con la mejor actitud”, compartió en sus historias de Instagram.