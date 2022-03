CODA, cinta nominada al Óscar, será adaptada a un musical por el Teatro Deaf

CODA de Sian Heder, que fue adquirida por 25 millones por Apple TV+ después de su debut en el Festival de Cine de Sundance, fue una adaptación de una película francesa de 2014.

Por Jake Coyle

NUEVA YORK, 24 de marzo (AP).— CODA, la película nominada al Óscar sobre una hija adolescente cantante de una familia sorda, está siendo desarrollada como un musical por el Deaf West Theatre de Los Ángeles.

El proyecto fue anunciado el miércoles por los productores de la película, Vendôme Pictures y Pathé Films, antes de los Premios de la Academia del domingo, donde CODA compite por la mejor película. CODA de Sian Heder, que fue adquirida por 25 millones por Apple TV+ después de su debut en el Festival de Cine de Sundance, fue una adaptación de una película francesa de 2014.

Esa película de 2014, La Famille Bélier, no tuvo actores sordos como los padres, pero CODA ha recibido elogios generalizados por su autenticidad. El elenco incluye a Marlee Matlin, Daniel Durant y el nominado al Óscar Troy Kotsur.

“Esta es una oportunidad, entonces, para cerrar el círculo de la historia al traerla de vuelta a los miembros de la comunidad sorda y al hacer que la música sea accesible a través de nuestra adaptación en vivo firmada y cantada de la película”, dijo DJ Kurs, director artístico de Deaf. West Theatre, en un comunicado. “La misión de nuestra organización es ser el puente artístico entre las comunidades sordas y oyentes, y estamos realmente emocionados y honrados de embarcarnos en esta iteración en vivo de una historia que une a ambos lados del pasillo y aborda las formas en que moverse por todo el mundo”.

Aún no se ha anunciado un cronograma para la producción. Matlin, Kotsur y Durant han actuado anteriormente en Deaf West, un aclamado teatro sin fines de lucro fundado en 1991 que presenta actores sordos y oyentes en producciones realizadas tanto en lenguaje de señas como en inglés hablado. Varias producciones musicales anteriores de Deaf West, incluidas Big River y Spring Awakening, han llegado a Broadway.

Kotsur, en particular, ha sido un pilar en los escenarios de Deaf West. Comenzando con Of Mice and Men en 1994, ha actuado en unas 20 producciones con la compañía de teatro, incluyendo Cyrano, American Buffalo y A Streetcar Named Desire.