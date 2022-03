Me disculpo con los compañeros, “pero no reconozco los hechos”, dice Sandra Cuevas

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).– Sandra Cuevas Nieves, Alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, emitió esta tarde una breve disculpa pública a los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que la denunciaron por robo, abuso de autoridad y discriminación, pero no reconoció los hechos que se le imputan.



Al término de su audiencia en el Reclusorio Norte, la funcionaria emitió un mensaje de poco más de tres minutos ante medios de comunicación y antes de disculparse pidió a los vecinos de la Alcaldía y a la alianza Va por México –integrada por el PRI, PAN y PRD–, con la que llegó al poder, comprender que sostiene su inocencia.

“Esto quiero que lo entiendan mis vecinos, toda la gente que ha confiado en mí, la alianza. Me disculpo, pero no reconozco los hecho. Me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mi partido por este trago amargo y me disculpo también de corazón con [los policías] Eduardo, con Faustino y con Marcos, si ellos consideran que les hice yo un daño les ofrezco una disculpa sin reconocer que haya hecho yo un daño a los compañeros”, dijo Cuevas Nieves.