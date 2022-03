El mexicano Yael Martínez triunfa en concurso regional de World Press Photo 2022

El proyecto del mexicano está conformado por una serie de fotografías texturizadas que documentan la lucha que enfrentan los cultivadores indígenas de amapola en Guerrero, México.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- El fotógrafo mexicano Yael Martínez, con el trabajo “La flor del tiempo“, fue anunciado como uno de los ganadores del concurso regional de la plataforma de fotografía World Press Photo 2022.

World Press Photo estrenó una modalidad a nivel regional para mejorar la representación de los periodistas premiados.

“Las entradas al concurso se juzgan y premian en la región en la que las fotografías y los reportajes gráficos fueron tomados, en lugar de la nacionalidad del fotógrafo”, explicó a través de un comunicado la plataforma.

Congratulations to the #WPPh2022 Contest regional winners! Discover the awarded photographs and stories, selected by an independent jury of visual journalism professionals: https://t.co/vo3TpQ5gQe The global winners will be announced on 7 April. pic.twitter.com/mQMnMHjlpx — World Press Photo (@WorldPressPhoto) March 24, 2022

El proyecto del mexicano está conformado por una serie de fotografías texturizadas que documentan la lucha que enfrentan los cultivadores indígenas de amapola en Guerrero, México.

En una de las imágenes se muestra a un anciano mixteco en el Cerro de la Garza, pues anualmente, el 31 de diciembre, los habitantes suben al cerro para llevar a cabo rituales que conmemoran el final y el comienzo de un ciclo de vida, realizando procesiones, bailes y distintas prácticas espirituales indígenas para demostrar su gratitud a la tierra.

El fotógrafo hizo rayas y pinchazos en las impresiones de las fotos, posteriormente las retroiluminó para representar el trauma y el proceso de raspar la flor de amapola durante la extracción del opio, mientras que el color rojo se utiliza para reflejar el significado de la sangre, vida y violencia.

“Este proyecto es una historia dramática centrada en las personas. Proporciona un comentario sutil sobre la violencia mientras excluye momentos gráficamente violentos, para centrar a la comunidad. Esto se logra mediante el uso efectivo de una técnica estética y de múltiples capas que le da una calidad misteriosa. Este enfoque intencional se utiliza para simbolizar poderosamente las marcas de trauma y pérdida en una comunidad que el propio fotógrafo ha experimentado personalmente”, fue el comentario del jurado.

México es el tercer mayor productor de opio en el mundo luego de países como Afganistán y Myanmar. Más de la mitad se cultiva en Guerrero, que es el hogar de varias comunidades y étnicas indígenas.

Algunas políticas económicas neoliberales han dañado la agricultura tradicional desde la década de los 90, lo que ha provocado que pequeños agricultores no puedan competir con exportadores extranjeros, obligándolos así a abandonar los cultivos tradicionales de maíz y café por otros más lucrativos como mariguana y amapola. La economía de las drogas ha constituido una parte sustancial de la economía local y ha transformado la estructura social de las comunidades agrícolas, según la información presentada en la imagen.

Además, las áreas de cultivo son controladas por organizaciones narcotraficantes, por lo que se experimentan conflictos y violencia por el enfrentamiento entre cárteles y milicias que atacan al crimen organizado.

Las campañas de erradicación de amapola, dirigidas por las fuerzas armadas y las fuerzas del orden, “han fomentado las relaciones entre los cultivadores de amapola de bajos ingresos” y las organizaciones criminales. “La violencia relacionada con las drogas continúa abrumando al estado, con Guerrero reportando algunas de las tasas más altas de desplazamiento forzado y crímenes no denunciados y no investigados en México. Los agricultores se encuentran atrapados entre la violencia de las organizaciones criminales y las políticas que los consideran criminales y ofrecen pocas alternativas viables”, se agregó.

Yael Martínez es un fotógrafo mexicano que se volvió miembro de Magnum Photos en 2020, con sede en Taxco, también en Guerrero. A través de su trabajo, aborda comunidades fracturadas en México de forma simbólica para evocar una sensación de abuso, dolor y vacío que sufren los afectados del crimen organizado en la región.

Bloomberg News, The Wall Street Journal, Lens – The New York Times, Time, Vogue Italia, Vrij Nederland, Aperture, son algunos de los medios que han publicado su trabajo.

Las regiones del World Press Photo se dividen en seis: Norte y Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia, Oceanía y Asia del Sur, cada una con cuatro ganadores que obtendrán un premio económico.

En Norte y Centroamérica, los demás ganadores fueron: “Kamloops Residential School” (Escuela residencial de Kamloops), de Amber Bracken; “Las personas que alimentan a los Estados Unidos” (The People Who Feed the United States), de Ismail Ferdous; “Año Político Cero” (Political Year Zero), de Louie Palu.

En África, “Protestas en Sudán” (Sudan Protests), de Faiz Abubakr Mohamed; “Miedo de ir a la escuela” (Afraid to go to School), de Sodiq Adelakun Adekola; “La guerra de los cebúes” (The Zebu War), de Rijasolo; y “El anhelo del extraño cuyo camino se ha roto” (The Longing of the Stranger Whose Path Has Been Broken), de Rehab Eldalil, resultaron ganadores.

Mientras que en Asia, los ganadores fueron: “Niños palestinos en Gaza” (Palestinian Children in Gaza), de Fátima Shbair; “El cine de Kabul” (The Cinema of Kabul), de Bram Janssen; “Límites: conflicto humano-tigre” (Boundaries: Human-Tiger Conflict), de Senthil Kumaran; y “Asunto azul” (Blue Affair), de Kosuke Okahara-

En Europa, resultaron triunfadores: “Incendio forestal en la isla de Evia” (Evia Island Wildfire), de Konstantinos Tsakalidis; “Mientras la tierra congelada arde” (As Frozen Land Burns), de Nanna Heitmann; “Crisis de Ucrania” (Ukraine Crisis), de Guillaume Herbaut; y “El libro de Veles” (The Book of Veles), Jonas Bendiksen.

I'm honored to be recognised as a

regional winner in the World Press

Photo contest for my story Fighting Fire with Fire for @NatGeo South East Asia / Oceania #WPPh2022

Congratulations to all the other winners. pic.twitter.com/pSK0fbWdcw — matthew abbott 🔥🌏 (@mattabbottphoto) March 24, 2022

Por su parte, en Sudamérica el reconocimiento se otorgó a “Desalojo Asentamiento San Isidro” (San Isidro Settlement Eviction), de Vladimir Encina; “La promesa” (The Promise), de Irina Werning; “Distopía amazónica” (Amazonian Dystopia), de Lalo de Almeida; y “La sangre es una semilla” (Blood is a Seed), de Isadora Romero.

A su vez, en Oceanía y Asia del Sur, los ganadores fueron: “Resortera” (Slingshots), anónimo; “Salvando bosques con fuego” (Saving Forests with Fire), de Matthew Abbott; “Calina” (Haze), de Abriansyah Liberto; y “La voluntad de recordar” (The Will to Remember), de Charinthorn Rachurutchata.

World Press Photo dio a conocer que el próximo 7 de abril se anunciarán los ganadores del concurso global.