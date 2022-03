App que detecta COVID con sonido de la tos tiene 92% de sensibilidad, afirma ResApp

MADRID, 24 Mar. (Europa Press) – ResApp ha anunciado que su aplicación que detecta la COVID con un algoritmo que reacciona al sonido de la tos lo hace con una sensibilidad del 92 por ciento, rebasando así la del test de antígenos.

La app móvil ha sido probada en un ensayo clínico llevado a cabo entre 741 pacientes de Estados Unidos e India, de los cuales 446 eran positivos en COVID-19, según ha anunciado la propia compañía este martes a través de un comunicado.

La hoja de ruta del grupo pasa ahora por implementar el uso de esta app que diagnostica la COVID con base en la tos en sectores que especialmente suelen requerir este tipo de pruebas de detección, como el sanitario, empresarial, educativo y deportivo, entre otros.

ResApp asegura que así buscan “reducir significativamente el número de test de antígenos y pruebas PCR, mejorando la disponibilidad, reduciendo costos y el impacto medioambiental”. Además, en su comunicado añade que este tipo de apps mejoran la seguridad usando parámetros biométricos de identificación, “como el reconocimiento facial”.

