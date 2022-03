NL: Hallan ganado de alta genética y caballos pura sangre en rancho de “El Bronco”

Samuel García dijo que “El Bronco” tendrá que demostrar la legal procedencia de los hallazgos en el domicilio, ubicado en el municipio de Galeana, el cual está supuestamente valuado en 25 millones de pesos.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- El actual Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aseguró este jueves que durante los cateos en propiedades de Jaime Rodríguez Calderón, exmandatario del estado mejor conocido como “El Bronco”, se encontró “ganado de alta genética y caballos pura sangre”.

En conferencia de prensa, Samuel García dijo que los hallazgos en el domicilio del exgobernador, ubicado en el municipio de Galeana, en el Ejido Pablillo, se judicalizarán, por lo que “El Bronco” tendrá que demostrar su legal procedencia.

“La propiedad que tenía escondida se va a empapelar, ya está en custodia del Fiscal General y en esa propiedad hay mucho qué estudiar de cuánto cuesta todo lo que hay ahí, y cómo y quién lo pagó”, indicó.

“Falta agregarle todo el ganado fino de alta genética, que es caro; los caballos pura sangre, que son muy caros, las armas, las municiones, los dos millones y pico que encontraron”. “Está obligado a demostrar el origen lícito”, añadió.

Además, señaló que el revólver 357 magnum localizado en el domicilio ubicado en el municipio de Galeana, en donde además fueron asegurados dos millones 100 mil pesos en efectivo, así como un rifle 30×30, debería costarle dos años de prisión a Rodríguez Calderón.

“El arma que encontraron es un arma prohibida. En la Constitución federal, Artículo 19, desde el año 2019 viene expresamente que se aplicará prisión preventiva de oficio. No hay nada qué valorar, no hay nada qué llevar a un Juez. Esa arma, que estaba en su propiedad, que se encontró en un cateo: magnum tres y pico, no sé qué… está prohibida”, comentó.

“Esa arma por sí sola es merecedora de una carpeta (de investigación), de prisión preventiva oficiosa que según la Corte debe durar dos años”, agregó Sepúlveda. Además apuntó que “era muy importante sancionar la corrupción del Gobierno anterior”.

DETENCIÓN DE “EL BRONCO”

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León fue quien realizó la aprehensión del exmandatario estatal cuando salía de un rancho, esto como resultado de la denuncia que presentó Samuel García Sepúlveda, actual Gobernador de la entidad, cuando era Senador por el supuesto desvío de recursos para las llamadas “broncofirmas”.

Se trata de un supuesto desvío de recursos humanos y materiales para usar a funcionarios públicos del estado para captar las firmas necesarias para que Jaime Rodríguez pudiera contender a las elecciones a la Presidencia de México de 2018.

Por ello, Jaime Rodríguez Calderón fue vinculado a proceso por un Juez de control del Penal de Apodaca, en Nuevo León.

Sin embargo, aún queda pendiente el establecimiento de las medidas cautelares que determinaría el Juez, es decir, si el imputado enfrentará su proceso en libertad o en prisión como medida preventiva.