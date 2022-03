La sonda Solar Orbiter capta nuevas FOTOS del Sol con una resolución sin precedentes

Redacción Ciencia, 24 mar (EFE).- La sonda europea Solar Orbiter ha tomado nuevas imágenes del Sol con una resolución sin precedentes cuando estaba a 75 millones de kilómetros de nuestra estrella.

La de mayor resolución fue hecha el pasado siete de marzo por el telescopio de alta resolución (EUI), una cámara ultravioleta extrema mientas las realizadas por el aparato de Imágenes espectrales del entorno coronal (SPICE) son las más completas de su tipo tomadas de nuestra estrella en 50 años.

Solar Orbiter, de la Agencia Espacial Europea (ESA), fue lanzada en febrero de 2020 para profundizar el conocimiento sobre el Sol, del que ahora se encuentra a unos 75 millones de kilómetros, a medio camino entre la estrella y la Tierra.

At the same time @spice_on_SolO created the best yet full Sun image in Lyman β, capturing temperature regimes of 10,000 – 630,000ºC and corresponding to:

🟣hydrogen

🔵carbon

🟢oxygen

🟡neon

More info👉https://t.co/2vOYZ7aw92 pic.twitter.com/OhwZBZKgje

— ESA's Solar Orbiter (@ESASolarOrbiter) March 24, 2022