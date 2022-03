Peso: Anuncio precipitado de AMLO sobre Banxico no alteró racha positiva

El mercado ya daba por descontado que el organismo aplicaría este ajuste a la tasa de interés para atacar la inflación, lo que favorecía las compras del peso, y fortalecían su cotización. La moneda nacional refleja el tercer mejor desempeño entre las monedas emergentes en promedio en las últimas dos semanas.

Ciudad de México, 24 de marzo (Investing.com).– El peso mexicano mantiene su racha positiva de 10 días en apreciación, cotizando en 20.07 por dólar. El tipo de cambio caía hoy 0.70 por ciento, luego de que se confirmara que el Banco de México decidió incrementar la tasa de interés en 50 puntos para ajustarla a 6.5 por ciento como medida para atacar la inflación, ubicada en la primera quincena de marzo en 7.29 por ciento.

El desempeño de la moneda nacional no se vio alterado, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantara el anuncio de política monetaria de Banxico, comprometiendo la autonomía del banco central y desatendiendo la Ley del Banco Central.

#PesoMexicano muy cerca de 19 por dólar. Tipo de cambio en 20.07 pesos por dólar pic.twitter.com/YYwMhIsuPP — Investing.com Mexico 🇲🇽 (@InvestingMx) March 24, 2022

En efecto, el artículo 45 de la Ley del Banco de México reitera específicamente sobre la confidencialidad en cuanto a este tipo de decisiones.

“Quienes asisten a las sesiones deberán guardar confidencialidad respecto a los asuntos que se traten en ellas, salvo autorización expresa de la Junta de Gobierno para hacer alguna comunicación”, señala el artículo.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE INVESTING.COM. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Investing.com https://www.sinembargo.mx/author/investing Investing.com es una plataforma de mercados financieros que proporciona datos en tiempo real, cotizaciones, gráficos, herramientas financieras, noticias de última hora y análisis de 250 mercados del mundo a través de sus 44 ediciones internacionales. Con más de 21 millones de usuarios mensuales y más de 180 millones de sesiones, Investing.com es una de las tres mejores webs financieras del mundo según SimilarWeb y Alexa.