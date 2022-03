El francés Kylian Mbappé revela cuál es su equipo favorito de la Liga Mx

A través de la red social, Mbappé afirmó ser fanático del Cruz Azul mexicano, sin embargo, su cuenta es cuestionada debido a que no está verificada, por lo que podría no tratarse del jugador del PSG.

Por Juan Chourio

Los Ángeles, 24 de marzo (LaOpinión).- Kylian Mbappé sorprendió a todos los aficionados mexicanos al revelar cuál es su equipo preferido en la Liga Mx y para sorpresa de todos, su equipo predilecto no fue ni Chivas de Guadalajara ni Club América, los dos conjuntos más populares del país. Por el contrario, el francés campeón del mundo confesó que le gusta el Cruz Azul.

Y es que en un video publicado en su cuenta de TikTok, el delantero francés dio a conocer sus equipos favoritos en las diferentes ligas. Algunos de ellos son Borussia Dortmund en Alemania, Juventus de Turín en Italia, y lógicamente PSG en Francia.

Ante esto un seguidor le preguntó en los comentarios por su club preferido en la Liga Mx. “México?, I don´t think you know us’”, escribió el usuario a lo que el francés le respondió que Cruz Azul.

¿Kylian Mbappé es seguidor del Cruz Azul? 😮😮 El mensaje del campeón del mundo que ha enloquecido a todos los aficionados celestes ⚽🚂💙🤍https://t.co/bABzwPpJxb pic.twitter.com/NkAqZPNki7 — AS México (@ASMexico) March 24, 2022

A pesar de que “La Máquina” Cementera no es tan popular como Tigres, América o Chivas, y que no ha tenido una participación reciente en el plano internacional, sí cuenta con un buen grupo de seguidores esparcidos por el mundo.

De hecho hay un precedente que podría vincular al Cruz Azul con Mbappé y Messi, y es que en “La Máquina” jugó el primo del astro argentino, Maximiliano Biancucci, por lo que puede que por ahí vaya la inclinación del francés por “La Máquina” celeste.

Otra posibilidad que se maneja, y debido a lo peculiar de la situación es que no sea el mismo Mbappé quien maneje su cuenta de TikTok a pesar de que esta esté verificada y tiene más de 935 mil seguidores pero al final de la descripción la cuenta pone como “página de diversión”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.