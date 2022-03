VIDEO: Un hombre intenta violar a mujer en un Walmart de Miami, EU; lo detienen

Miami, 24 marzo (EFE).- Un hombre de 28 años fue detenido y acusado ante la justicia después de que intentase violar a un mujer dentro de un supermercado Walmart de Miami, algo que fue evitado gracias a un grupo de clientes que se abalanzó sobre él y lo capturó.

Los hechos sucedieron el pasado domingo 20 de marzo por la noche en un Walmart en la zona del noroeste de Miami, de acuerdo con el acta de detención.

Una mujer estaba comprando cuando un hombre se acercó a ella desde atrás, la agarró, le levantó el vestido y la arrojó al suelo, donde le arrancó la ropa interior.

Cell phone video captures the moment a man attempted to rape a woman at Walmart on NW 79th Street.

Luckily, Osvaldo C. was able to step in to stop and help this woman out

