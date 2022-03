Paramount+ estrena la serie Halo, protagonizada por Pablo Schreiber

El primer episodio de la ficción de Paramount+ basado en el videojuego Halo ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming.

Por Berenice Bautista

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de marzo (AP).- Por fin los fans de Master Chief pueden adentrarse en el universo de Halo en la serie homónima de Paramount+ estrenada el jueves en el servicio de streaming.

El popular videojuego, lanzado originalmente en 2001, ha derivado en novelas y novelas gráficas, cuentos, cómics, una serie animada y las series Halo 4: Forward Unto Dawn y Halo: Nightfall. La nueva serie, producida por Showtime en asociación con 343 Industries y Amblin Television de Steven Spielberg, quien es uno de los productores ejecutivos, llegará a un público más amplio que las anteriores, que fueron distribuidas sólo en DVD o en el canal de Halo de Xbox.

“Lo que nos emociona de la televisión es que es un formato de narración muy largo. Varias cosas eran importantes, realmente queríamos explorar a Master Chief como personaje y a John como personaje”, dijo la productora ejecutiva Kiki Wolfkill en una entrevista reciente en la Ciudad de México.

“Queríamos que fuera diferente de la experiencia del juego, queríamos que fuera algo en lo que pudiéramos presentar la dimensión y la escala de su mundo, pero con actores reales… Y al mismo tiempo presentar Halo a un nuevo público. Si eres fan de Halo, conoces gente que quiere saber por qué eres tan fan de Halo y esta es una forma de que la gente se adentre en el universo”.

Después de que el público clamó ante su ausencia, la actriz de doblaje Jen Taylor fue incorporada al elenco como Cortana, la compañera de inteligencia artificial de Master Chief a la que ha dado su voz desde el lanzamiento del juego.

“Somos grandes fans de Jen, es muy talentosa, así que realmente era lógico traerla, porque al final de cuentas es difícil darle vida a personajes digitales u hologramas cuando tienes actores reales”, dijo Wolfkill, quien forma parte del estudio de videojuegos 343 Industries y ha sido parte del proyecto de Halo desde su concepción.

“Nosotros siempre escucharemos a la comunidad y a los fans”, agregó.

El actor Pablo Schreiber, conocido por series como Orange Is The New Black y películas como Den of Thieves (Juego de ladrones: El atraco perfecto), interpreta a Master Chief John, un supersoldado espartano que combate extraterrestres invasores en el año 2525.

Schreiber confesó que no jugó mucho el videojuego, pero que, tras incorporarse al proyecto en 2018, 343 Industries lo invitó a un campamento de inmersión en Seattle donde apreció la amplitud y profundidad de su mitología.

“Definitivamente soy un fan ahora”, dijo el actor canadiense-estadounidense, cuyo nombre hace honor al poeta chileno Pablo Neruda, “Estoy bastante familiarizado con su poesía”, dijo.

Para Schreiber, la principal ventaja de la serie es que permite a los admiradores tener una perspectiva diferente de su personaje.

“Cuando juegas el videojuego te piden ser él, te piden experimentar el universo de Halo a través de sus ojos, estás en el casco y estás en las botas”, dijo. “Ahora tenemos la capacidad de dar un paso atrás y experimentar la historia y ver al personaje. Algo que vamos a examinar es la humanidad de John, a qué aspectos de su humanidad tiene que renunciar para ser un soldado, qué aspectos de su sentido del deber y patriotismo tiene que abandonar”.

Su preparación para el papel requirió de mucho entrenamiento físico para ganar músculos, pero aprender a usar sus armas no fue un reto tan grande porque, dice, son armas futuristas. Lo que sí le costó más fue adaptarse a realizar escenas de acción con la armadura de Master Chief.

“Lo que puedes hacer es ponerte la armadura, probarla y aprender a manipular tus armas lo mejor posible para que parezca que es realmente un traje de superhéroe en vez de un montón de plástico sobre tu cuerpo”, dijo.

La serie, que también cuenta con actuaciones de Natascha McElhone, Yerin Ha y Bokeem Woodbine, se filmó en Hungría, principalmente durante el invierno, y el esfuerzo valió la pena.

Incluso antes de su estreno, Halo fue elegida para una segunda temporada en la que ya están trabajando.

“Estoy emocionado y encantado”, dijo Schreiber. “Obviamente es un voto de confianza enorme de parte de Paramount+”.

Videojuegos como Halo, que son un RPG (juego de rol) en el que el usuario debe usar armas de fuego para sobrevivir en un ambiente hostil, suelen ser blanco de críticas por su violencia. En un mundo que justo ahora atraviesa una crisis real con la guerra de Ucrania, no todos verían los videojuegos como una opción que da esperanza a los fans.

“La situación en Ucrania es una enorme tragedia y nuestro corazón está con la gente que ha sido afectada por ella”, dijo Schreiber. “Esas son cosas reales que no se pueden comparar con una serie de televisión ficticia. Estamos creando entretenimiento, es un universo ficticio en el futuro con guerras entre humanos y extraterrestres. [Pero] uno de los principales temas que el universo de Halo ha representado en los últimos 20 años es esperanza y resistencia y la fortaleza del espíritu humano para unirse y superar grandes obstáculos”.

“Nuestra esperanza es que con nuestros juegos le damos a la gente un lugar a donde pueden escapar mental y emocionalmente y creo que siempre es difícil pensar en hacer entretenimiento cuando hay tantas cosas horribles pasando en el mundo”, señaló Wolfkill. “Pero también lo reconozco, especialmente por tantas conversaciones que he tenido con fans para quienes ‘Halo’ les ha ayudado a pasar por tiempo difíciles, como un lugar a donde pueden ir y un lugar donde se pueden sentir bien. Mi esperanza es que podamos hacer lo mismo con la serie”.