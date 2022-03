¿Un nuevo Wolverine? Marvel podría tener un candidato para interpretar a este héroe

Pablo Schreiber acaba de estrenar la serie de Halo para Paramount+, sin embargo, un rumor podría adelantar que interpretará a un nuevo Wolverine en la secuela de Doctor Strange.

MADRID, 24 de marzo (EuropaPress).- Después de que Disney adquiriera 20th Century Fox hace varios años Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, adelantó que los X-Men volverían pero ya dentro del Universo Cinematográfico Marvel. A la espera de su aparición, que podría concretarse en Doctor Strange 2, no se sabe quién dará vida a Wolverine, pero Pablo Schreiber ha confirmado que llegó a negociar con la compañía para el papel.

En una entrevista con el podcast Bingeworthy le preguntaron al protagonista de Halo y American Gods si estaba abierto a unirse al UCM. “Sí. He visto aparecer muchos fancasts. He tenido muchas conversaciones con Marvel en diferentes puntos de mi carrera”, declaró. “Nunca hemos podido encontrar lo correcto en el momento adecuado, pero ciertamente estaría abierto a eso. Pero sí, estoy abierto al camino correcto y no sé exactamente qué es eso, pero lo sabré cuando lo vea”, agregó.

En Bingeworthy le preguntaron concretamente por el papel de Wolverine. “Sí, coqueteamos con eso durante un tiempo. Eso sería fantástico, sin duda sería un papel de ensueño. De hecho, es mi héroe favorito, desde niño siempre fue mi cómic favorito”, dijo Schreiber.

En una entrevista de 2017 Schreiber ya declaró a ComicBook que era fan desde la infancia de Wolverine y Daredevil. “Esos son mis dos favoritos y aprovecharía la oportunidad de interpretar a cualquiera de ellos en un segundo. Y sabes, creo que Hugh ya terminó con Wolverine, así que tal vez sea hora de volver a empezar. Tal vez sea hora de que haya un nuevo Wolverine”, sugirió el protagonista de Halo.

Feige negó el año pasado las especulaciones de que Marvel Studios ya había elegido al nuevo Wolverine. Los últimos rumores apuntan a que el personaje podría aparecer en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, que llegará a los cines el 6 de mayo y dónde ya está confirmada la presencia del líder de los X-Men, Charles Xavier encarnado por Patrick Stewart. “Veremos a Wolverine en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y sin duda no será Hugh Jackman”, tuiteó el periodista especializado Joseph Deckelmeir, del medio Illuminerdi.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press