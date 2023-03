Black Eyed Peas se prepara para regresar a CdMx entre rumores de reunión con Fergie

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- La agrupación estadounidense Black Eyed Peas regresará a la Ciudad de México como uno de los actos principales del festival Tecate Emblema, que se celebrará en mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Con la confirmación del próximo show del trío conformado por James Adams Jr. (Will.i.am), Allan Pineda Lindo (Apl.de.Ap) y Jaime Luis Gómez (Taboo), surgieron los rumores del posible regreso de Fergie Duhamel, anteriormente conocida como Stacy Ann Ferguson, quien fue vocalista de la agrupación desde el 2002 hasta el 2017.

No obstante Will.i.am decidió poner fin a los rumores a través de un sutil tuit en el que apuntó que el “2023 es la era del deep fake para todo. Incluso las noticias que suenan bien, esas son también falsas”.

2023 is the age of Deep Fake everything…

Even news that sounds good…

That’s fake too…

— will.i.am (@iamwill) March 6, 2023