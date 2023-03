VIDEO: Rosalía y Rauw Alejandro confirman que están comprometidos en nuevo videoclip

En junio de 2022 durante unas vacaciones en Grecia, Rosalía subió varias fotos en las que lucía la pieza en su mano izquierda, aunque nunca se confirmó nada oficialmente.

Por Génesis Bastidas

Los Ángeles, 24 de marzo (La Opinión).– Los artistas Rosalía y Rauw Alejandro han causado revuelo en redes sociales con el lanzamiento del video oficial de su tema “Beso“. En este material audiovisual, la pareja muestra una recopilación de momentos íntimos de su relación sentimental, sin embargo, la cúspide está al final porque confirman que están comprometidos.

En el video dejan ver miles de escenas de lo que han vivido como pareja, pero al final se puede observar a la cantante española muy emocionada enseñando un lujoso anillo de compromiso y señalando que su máscara de pestañas estaba arruinada por llorar de la felicidad. Luego, gira la cámara hacia su prometido y le dice “te amo”, él reaccionó besando sus labios.

Este compromiso no es algo nuevo, ya que, en junio de 2022 durante unas vacaciones en Grecia, Rosalía subió varias fotos en las que lucía la pieza en su mano izquierda, aunque nunca se confirmó nada oficialmente. Parece ser que la pareja lleva comprometida desde hace algún tiempo y solo faltaba la confirmación.

La pareja habría comenzado su relación en 2021, fue en agosto de ese año que los captaron saliendo juntos de un restaurante en Los Ángeles. Al pasar unas semanas, confirmaron que estaban en un noviazgo y desde entonces se muestran juntos en redes sociales, eventos y conciertos.

Los artistas lanzaron este 24 de marzo su álbum en colaboración llamado RR. Horas antes del estreno atravesaron la filtración de algunos temas a través de Whatsapp.

Antes de confirmar su compromiso, dieron una entrevista al famoso streamer español Ibai Llanos, allí abrieron sus corazones hablando sobre su relación y en ningún momento negaron nada acerca de su compromiso.

“Yo tenía la fe perdida en la masculinidad. Conocerte cambió un poco la situación y lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededor. Sentía que emocionalmente no estaban disponibles y contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y de ser querido”, le dijo Rosalía a Rauw Alejandro en un tierno momento de la entrevista que se ha hecho viral.

