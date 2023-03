No hay persecución contra Taboada. Debe explicar corrupción inmobiliaria: Sheinbaum

“Él tiene que explicar todo lo que ocurrió en todo este periodo en donde hay denuncia de la Fiscalía”, aclaró la mandataria en conferencia de prensa.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo, negó el día de hoy que haya algún tipo de persecución contra el Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, por lo que lo llamó a aclarar el caso del Cártel Inmobiliario ocurrido en dicha demarcación.

Luego de que el Alcalde del Partido Acción Nacional (PAN) diera a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) presuntamente iniciara una carpeta de investigación en su contra por su supuesta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, la mandataria capitalina habló durante la mañana de este viernes para negar que está siendo objeto de una persecución.

“Lo que está diciendo es que hay una persecución política, que es absolutamente falso, él lo que tiene que explicar es por qué se inundó el archivo, él tiene que explicar todo lo que ocurrió en todo este periodo en donde hay denuncias de la Fiscalía”, comentó Sheinbaum en conferencia de prensa.

Señaló que Taboada le debe a sus gobernados y a la opinión pública una explicación sobre los motivos por los que varios inmuebles de la Benito Juárez cuentan con más pisos de los permitidos.

Además, reiteró que no hay una implicación política, justo como lo denunció el edil, ya que se trata de un tema de afectación a la ciudadanía y a la capital del país.

Con respecto a la pregunta directa sobre si en efecto existe una carpeta iniciada por la Fiscalía contra Santiago Taboada, la mandataria capitalina prefirió no contestar.

“No lo sé, tiene que contestarlo la Fiscalía, no tengo yo conocimiento”, agregó.

Este martes, el Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, acusó a la Jefa de Gobierno capitalina Claudia Sheinbaum de directamente abrir una investigación en su contra a través de la FGJ-CdMx por presunto enriquecimiento ilícito.

“Me han confirmado que se libraron órdenes de aprehensión contra uno de mis colaboradores más cercanos y dos exfuncionarios de la alcaldía que han participado en mi administración. Desde que anuncié mi decisión de buscar la jefatura de Gobierno estas acciones de persecución política se han intensificado”, dijo en un video subido a sus redes sociales.

A aquellas personas que son presuntamente ligadas en los casos de órdenes de aprehensión, Taboada expresó su respaldo debido a la confianza que les tiene por su labor profesional.

“Con la intención de intimidarme, me han fabricado carpetas de investigación sin que me permitan conocer siquiera de qué se me acusa”, ageregó.

Además, acusó a la Fiscalía por encubrir casos en los que la mandataria capitalina ha sido criticada, como las tragedias de las Líneas 3 y 12 del Metro, el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva o el derrumbe del Colegio Rébsamen durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

La jefa de gobierno está usando a la Fiscalía de la #CDMX para perseguir a sus opositores. Pero yo seguiré dando la cara y defendiendo la democracia porque creo que los ciudadanos tienen derecho a escoger a sus gobernantes sin engaños ni mentiras. pic.twitter.com/8RgEdfxzOe — Santiago Taboada (@STaboadaMx) March 22, 2023

“Esta Fiscalía no logra aclarar el atentado contra un periodista, pero eso sí, es una maquinaria eficaz para perseguir opositores como en los peores regímenes autoritarios”, sostuvo.