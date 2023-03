Fakes semanales: FOTO en mitin de AMLO es de 2019; no hay bloqueo de remesas

Por Abril Mulato, León Ramírez y Marcos Martínez Chacón

Ciudad de México, 24 de marzo (AP).— Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

VIDEO NO MUESTRA PROTESTA A FAVOR DE TRUMP ANTE POSIBLE ACUSACIÓN

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra una caravana de automóviles afuera de la Torre Trump en la ciudad de Nueva York. La manifestación muestra a partidarios del expresidente estadounidense Donald Trump protestando recientemente en rechazo a una posible acusación formal en contra del exmandatario.

LOS HECHOS: Luego de que el fin de semana Trump compartiera una publicación en Truth Social en la que afirmó que su arresto era inminente y suplicó a sus seguidores que protestaran, usuarios de las redes comenzaron a compartir un video antiguo asegurando falsamente que mostraba una manifestación reciente para apoyar al exmandatario.

En el clip se puede ver una masa de vehículos tocando bocina, la mayoría con banderas de Trump, la bandera estadounidense o ambas, en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York.

Pero las imágenes coinciden con una foto tomada el 4 de octubre de 2020 cuando los partidarios se manifestaron en apoyo a Trump mientras estaba hospitalizado por COVID-19. Alrededor de 100 vehículos llegaron desde Long Island ese día y detuvieron el tráfico en la Quinta Avenida durante unos 30 minutos, según informes de noticias locales.

Un hombre envuelto en una bandera roja de Trump 2020, así como un hombre con una camisa roja y un sombrero con la bandera estadounidense, se pueden ver unos 15 segundos en el video que circula en las redes, en el lado izquierdo de la toma. Estas personas también aparecen en una foto publicada el 4 de octubre de 2020 en un artículo del New York Post sobre la manifestación.

Otros elementos del video también sugieren que no fue tomado en marzo ni en 2023. Por ejemplo, los árboles están cubiertos de hojas verdes y un autobús urbano capturado unos 20 segundos después del clip anuncia “The Comey Rule”, una miniserie de Showtime protagonizada por Brendan Gleeson como Trump que se emitió a fines de septiembre de 2020.

La publicación de Trump en Truth Social se produjo cuando un gran jurado de Nueva York investiga los pagos de dinero a mujeres que alegaron haber tenido encuentros sexuales con el expresidente. Aunque los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en la ciudad de Nueva York están haciendo preparativos de seguridad para una posible acusación, las apelaciones de Trump hasta ahora han generado reacciones, en su mayoría silenciosas, de sus seguidores.

El 20 de marzo, The Associated Press reportó que los llamados de Trump para organizar protestas antes de una posible acusación formal en su contra en Nueva York han provocado una mínima reacción entre sus seguidores e incluso algunos de sus más férreos partidarios opinan que la idea es una pérdida de tiempo o una trampa para que los arresten.

Aun así, las agencias policiales en Nueva York están monitoreando de cerca la situación, revisando si hay llamados en internet a protestar o a cometer actos de violencia en caso de que Trump sea arrestado, con amenazas que varían en detalles y credibilidad, dijeron cuatro funcionarios a AP.

Los mensajes, en su mayoría publicados en internet y en grupos de chat, han incluido llamados para que manifestantes armados impidan el paso a los agentes de policía y traten de evitar cualquier posible arresto, de acuerdo con los funcionarios.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

PUBLICACIÓN TERGIVERSA DECLARACIÓN DE EMBAJADOR POLACO SOBRE UCRANIA

LA AFIRMACIÓN: El Embajador de Polonia en Francia, Jan Emeryk Rościszewski, anunció que su país entra a la guerra en Ucrania y envía a 300 mil de sus soldados.

LOS HECHOS: Polonia no ha anunciado su participación directa en la guerra en Ucrania ni ha enviado soldados. La Embajada polaca en Francia aclaró en un comunicado que en la declaración de Rościszewski “no hubo ningún anuncio de la implicación directa de Polonia en el conflicto”.

Rościszewski advirtió en una entrevista con el medio local LCI que su país podría sumarse al conflicto entre Rusia y Ucrania en caso de que Ucrania no pueda defenderse.

“Si Ucrania no logra defender su independencia no tendremos elección, nos veremos obligados a entrar en el conflicto”, indicó Rościszewski citado por el canal en un tuit del 18 de marzo.

Su declaración fue criticada por políticos polacos, como Maciej Gdula, quien en un tuit consideró que estaba excediendo sus atribuciones y llamó a su destitución.

No obstante, en redes sociales se utilizó el mensaje del Embajador para asumir que Polonia había anunciado oficialmente su participación en el conflicto y que incluso había enviado a 300 mil soldados.

Sin embargo, es falso que Polonia haya enviado soldados o haya anunciado su participación en el conflicto.

La propia Embajada de Polonia en Francia matizó la declaración de Rościszewski asegurando que su mensaje había sido sacado de contexto y dijo que no fue un anuncio de implicación directa del país en el conflicto.

“Durante una conversación de media hora, el Embajador Rościszewski defendió la necesidad de aliados para apoyar a Ucrania. También habló sobre la amenaza que representa Rusia para Europa y los valores europeos”, escribió la Embajada en un comunicado del 19 de marzo.

“Una escucha atenta de toda la conversación deja en claro que no hubo un anuncio de participación directa de Polonia en el conflicto, sino sólo una advertencia de las consecuencias que podría tener una derrota de Ucrania”, agregó el comunicado.

“Buscar contenido sensacionalista que no encaje con los esfuerzos constantes de Polonia durante el año pasado para ayudar a Ucrania a ganar este conflicto para que no se extienda a Europa y Polonia debería ser considerado como mala voluntad”, indicó.

AP contactó a la Cancillería de Polonia para obtener algún comentario, pero no tuvo una respuesta inmediata.

La semana pasada AP reportó que Polonia planeaba dar a Ucrania alrededor de una docena de aviones de combate MiG-29, lo que lo convertiría en el primer miembro de la OTAN en cumplir con las solicitudes cada vez más urgentes de aviones de combate de Kiev para defenderse de la invasión rusa.

— El periodista de AP León Ramírez verificó esta información.

RUSIA NO HA RETIRADO A SUS SOLDADOS DEL ESTE DE UCRANIA

LA AFIRMACIÓN: Rusia está retirando a sus soldados de Bájmut, región de Donetsk del este de Ucrania. La compañía militar rusa Grupo Wagner amenazó con retirarse tras no recibir ayuda.

LOS HECHOS: El video que se incluye en la publicación afirma que su fuente es un reporte del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), un grupo de expertos estadounidense con sede en Washington, pero dicho documento fue revisado por AP y no afirma eso.

Publicaciones compartidas ampliamente en Facebook aseguran falsamente que Rusia está retirando sus soldados de una región al este de Ucrania.

“Rusia RETIRA sus soldados en Bájmut. Wagner amenaza a ministerio ruso con retirarse también al pedir ayuda y no recibirla”, dice un mensaje que acompaña un video en donde una voz en off afirma: “Parece ser una buena noticia si es cierto, pero no lo hemos podido confirmar, pero ha sido expresada por el Instituto para el Estudio de la Guerra”.