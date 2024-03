Carlos Sainz consigue la victoria en el GP de Australia; “Checo” Pérez termina quinto

Verstappen había ganado las dos primeras carreras de la temporada, en Bahrein y Arabia Saudí, y sumaba nueve victorias consecutivas.

MELBOURNE, 24 de marzo (AP).— El piloto de Ferrari Carlos Sainz puso fin al dominio de Red Bull en la Fórmula 1 y ganó el Gran Premio de Australia después de que Max Verstappen tuviera que retirarse, apenas dos semanas después de que el español se perdiera la carrera anterior en Arabia Saudí debido a una apendicectomía de urgencia.

Sainz, que salió de la primera línea junto a Verstappen, mantuvo la posición en la primera vuelta, pero después adelantó al holandés en la segunda para ponerse en cabeza, y controló la carrera después de que su rival se retirase dos vueltas después por una ardiente falla en el motor.

Sainz terminó por delante de su compañero Charles Leclerc en el primer resultado 1-2 de Ferrari desde el Gran Premio de Bahrein de 2022, con el McLaren de Lando Norris en tercera posición, su primer podio en el Albert Park.

Su compañero, el australiano Oscar Piastri, fue cuarto.

La carrera terminó bajo el auto de seguridad virtual, de modo que no hubo pugna la mayor parte de la última vuelta, después de que el piloto de Mercedes George Russel chocara en la curva siete. El Red Bull de Sergio Pérez completó los primeros cinco, una posición más arriba de la que salió el mexicano, tras una sanción de tres puestos por cortar el paso a Nico Hülkenberg en las rondas de clasificación.

Sainz, que será sustituido por Lewis Hamilton en Ferrari a partir de 2025, estaba encantado de conseguir la tercera victoria de su carrera contra todas las probabilidades, la primera desde el Gran Premio de Singapur el año pasado.

“Me sentí muy bien ahí”, dijo. “Por supuesto, un poco agarrotado, especialmente en lo físico. No fue la más fácil, pero tuve suerte de que estuve más o menos por mi cuenta de modo que pude gestionar mi ritmo, gestionar las ruedas, gestionarlo todo”.

“A veces la vida es una locura. Lo que pasó a principio de año, luego el podio en Bahrein, luego el apéndice, el regreso, la victoria, es una montaña rusa. Pero me encantó”.

Minutos después de su retiro, Verstappen fue visto por las cámaras de televisión en una acalorada discusión con el jefe del equipo Christian Horner.

El piloto de Mercedes Lewis Hamilton también se retiró casi al inicio después de que su motor falló en la vuelta 17.

El holandés de 26 años se quejó en la radio del equipo que “estaba perdiendo el auto”. Poco después, comenzó a salir humo de la parte de atrás del auto y que lo obligó a entrar a los pits, sin esperanzas de volver.

Verstappen ganó 19 carreras la temporada pasada —la mayor cantidad en la historia— para conquistar su tercer título consecutivo.