La CIRT hace eco a queja del PAN y pide a sus afiliados no pasar “La Hora Nacional”

Los diputados panistas Federico Döring y Luis Alberto Mendoza Acevedo denunciaron al programa ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por la presunta “violación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad de la contienda electoral, así como la cesión o adquisición de tiempos en radio con fines político-electorales”.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).– La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) recomendó ayer a sus afiliados omitir este domingo la transmisión del programa “La Hora Nacional”, luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) presentara una denuncia por la presunta presencia de propaganda en dicho espacio a favor del Gobierno federal y de la candidata Claudia Sheinbaum Pardo.

La CIRT explicó que la transmisión del programa que ahora es conducido por Leonora Milán y Javier Ramírez Gómez, conocido en el mundo de la música como “El Cha”, atiende usos y costumbres de la radio, pero no una obligación legal, y que sus contenidos dependen exclusivamente de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Su transmisión es gratuita, además de que su producción y dirección de contenidos dependen exclusivamente de la Secretaría de Gobernación, y donde nosotros sólo la transmitimos y no participamos en la elaboración de sus contenidos”, compartió.

“Nos enteramos de que el día de hoy [23 de marzo] representantes del Partido Acción Nacional presentaron una denuncia contra la Secretaría de Gobernación y contra nuestros afiliados, por la transmisión de este programa ante el INE por violaciones al principio de imparcialidad, al considerar que desde hace un tiempo de manera sistemática sólo hablan de la candidata del partido en el Gobierno y de sus obras cuando fue Jefa de Gobierno, así como conversan de los programas del Ejecutivo federal”, ahondó.

Junto con @FDoringCasar pedimos que se suspenda La Hora Nacional porque se ha utilizado para hacer propaganda política electoral a favor de @Claudiashein.

Es responsabilidad del @INEMexico determinar las sanciones que la situación amerita en contra de la @SEGOB_mx y quienes… pic.twitter.com/H4QzDluHMq — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) March 23, 2024

“Transmitimos este programa de buena fe; sin embargo, ante el grave riesgo de ser sancionados por su difusión, me permito recomendarles omitir su transmisión a partir del programa del domingo 24 de marzo”, anunció.

El comunicado es una respuesta a la denuncia presentada por los diputados panistas Federico Döring y Luis Alberto Mendoza Acevedo ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por la presunta “violación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad de la contienda electoral, así como la cesión o adquisición de tiempos en radio con fines político-electorales”.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Mendoza Acevedo difundió la denuncia, y señaló que es responsabilidad del INE determinar “las sanciones que la situación amerita en contra de la Segob y quienes resulten responsables”.

“Derivado de estos actos de propaganda electoral se pidieron como medidas cautelares la suspensión de la transmisión del programa ‘La Hora Nacional’ porque se corre riesgo de que sus conductores transmitan contenidos fuera del marco legal en las mil 700 estaciones de radio mexicanas en todo el país”, acusó.

Y así, de manera unilateral, bajo un argumento inconsistente (¿cuándo han sancionado a los concesionarios por los contenidos de @lahoranacional?), la @cirtmx recomienda a sus afiliados dejar de transmitir dicho programa y hacen eco del reclamo de un partido político: pic.twitter.com/JOk2hS26cV — Gabriel Sosa Plata (@telecomymedios) March 24, 2024

Mendoza argumentó que en los programas del 3 y 10 de diciembre de 2023, y del 14 de enero de 2024 se difundió a nivel nacional, en redes sociales y plataformas de streaming, propaganda político-electoral en favor de la candidata morenista.

Federico Döring consideró que desde que inició el proceso electoral la candidata Claudia Sheinbaum y el Gobierno federal han desplegado una estrategia para promover de manera injustificada y con recursos públicos a la aspirante de la izquierda.

“Lo que hicieron con ‘La Hora Nacional’ es burda propaganda para posicionar a su candidata [Claudia Sheinbaum] a la Presidencia, pretendiendo hacer pasar las intervenciones de los conductores Javier Ramírez Gómez y Leonora Milán como notas informativas u opiniones, pero en la realidad constituye una cesión de tiempos en radio y televisión para la transmisión de propaganda electoral, al pretender deslindar a Sheinbaum de conductas negativas y posicionar su imagen positivamente”, declaró.

Los denunciantes aclararon que en la Constitución se establece la existencia de medios públicos y de un Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, es decir, medios de comunicación pertenecientes al Estado, los cuales pueden ser utilizados para la difusión de programas de corte gubernamental como “La Hora Nacional”, por lo que es “totalmente innecesario exigir tiempo de transmisiones a los concesionarios de radiodifusión, cuando el propio Estado tiene expedito el acceso a estaciones de radiodifusión propias”.

Asimismo, afirmaron que “‘La Hora Nacional’ no son los tiempos de Estado ni ‘tiempo fiscal’, no es la transmisión de un boletín relacionado con la seguridad y la defensa nacional, y no es un encadenamiento, ya que el mismo conforme a la Ley, se trata de una transmisión especial y de relevancia que implica que todos los concesionarios de radio y televisión transmitan informaciones de trascendencia para la Nación y ‘La Hora Nacional’ no reúne esas características, mucho menos puede tener fines electorales”.

El académico y defensor de las audiencias Gabriel Sosa Plata criticó la postura CIRT: “Y así, de manera unilateral, bajo un argumento inconsistente (¿cuándo han sancionado a los concesionarios por los contenidos de @lahoranacional?), la @cirtmx recomienda a sus afiliados dejar de transmitir dicho programa y hacen eco del reclamo de un partido político”.