El “bombardeo de nubes” que usó NL contra la sequía genera dudas entre expertos

Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).- Ante la sequía que azota al estado de Nuevo León desde mitad de marzo de 2022, las autoridades locales recurrieron a la estimulación artificial de la precipitación, conocido coloquialmente como el “bombardeo de nubes“, medida por la cual los científicos han alertado sobre hacer un uso moderado de la misma, ya que al ser relativamente nueva aún no se conocen los efectos a largo plazo que pueda generar en la tierra y en la salud de las personas.

El pasado 14 de abril, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, emprendió el plan de bombardeo de nubes con la intención de poder mitigar un incendio en la sierra de Santiago, además de buscar aliviar la falta de agua en la región. Para llevar a cabo el plan se solicitó el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En la acción, una aeronave del Ejército mexicano roció durante una hora 100 litros de yoduro de plata para tratar de lograr la caída de agua en la Presa La Boca y la Sierra Madre Oriental. Según el director del proyecto de bombardeo de nubes, Alejandro Trueba, la operación fue todo un éxito pese a que no se tenían las condiciones adecuadas para que así sucediera.

Sin embargo, la incertidumbre de si habrá algún efecto negativo por el uso de esta técnica cada vez se hace más latente, y es que es una técnica que se comenzó a popularizarse y emplearse hace apenas 40 años, por lo que aún hay un espacio sin explorar que deja en la incertidumbre si hay daños o no en esta práctica.

El doctor e investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, Guillermo Montero, dijo a SinEmbargo que si bien el compuesto de yoduro de plata es tóxico, las cantidades en las que se es utilizado por metro cuadrado en la siembra de nubes es mínima, por lo que se considera que no es peligroso.

Aún así no consideró que sea del todo una práctica inofensiva, ya que hay evidencias científicas que señalan que incluso en mínimas cantidades, este compuesto puede causar daños en sistemas acuáticos.

“Si revisamos sus características físicas y químicas, el yoduro de plata es peligroso por su toxicidad, sin embargo las cantidades que se emplean, o al menos las que se declara que se emplean, son mínimas. […] No es decir que no causa ningún problema porque hasta ahora no hay estudios que permitan verificar cual es la toxicidad de la técnica empleada, y dependiendo de la metodología que se ocupe, es decir si se utilizan aviones o si se utilizan equipos que emitan este compuesto desde la tierra, es como varía la cantidad aplicada de yoduro. Si utilizas un transmisor desde la superficie utilizas mucho más material que si lo haces desde una plataforma aérea. No hay algo que verifique cual sería el daño, pero dadas las características lo que se puede determinar es toxicidad en la salud, porque es un compuesto que cuando lo manejamos en laboratorio se debe tener cuidado porque es un compuesto tóxico, pero las que se utilizan en laboratorio serían mayores a las que emiten por metro cuadrado cuando se emplea en la atmósfera”, explicó.