Trayectoria profesional, social y humanística

Entre 1974 y 1978 cursé la licenciatura de Ciencias Sociales y Políticas en la Escuela de Estudios Superiores Ñico López en la Habana Cuba.

Fui maestro de Corrientes Filosóficas Contemporáneas en la Escuela Normal Superior de Cursos Intensivos de Gómez Palacio, Durango, de 1983 a 1985.

También profesor de historia socioeconómica de México en el Colegio de Ciencias y Humanidades en la Universidad “Benito Juárez, en la capital de Durango entre 1986 y 1988.

Maestro de periodismo político y economía en el Diplomado de Periodismo, impulsado por la Universidad Autónoma de Chihuahua en 1993.

En mi ejercicio periodístico fui articulista de El Sol de Durango y del Diario La Opinión de la Laguna en 1985-1988. ¡Y Corresponsal en de la Revista Por Esto! de 1990 a 1994.

Fui reportero, columnista, coordinador editorial, subdirector y director del Diario de Chihuahua de 1988 a 2003 mediante el cual obtuve el premio nacional de periodismo de 2001 a 2002.

Cofundador del programa televisivo y radiofónico Hilo Directo en Cd. Juárez, Chihuahua en 2003.

En 2003 me incorporé a la Consultoría Montañez y Asociados, y formé parte del informe periodístico de las mujeres asesinadas en Cd. Juárez que nos solicitó la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujeres, que mereció el reconocimiento de las Naciones Unidas (ONU).

En 2004, ante el fallecimiento de Elías Montañez, mi maestro periodista, funde la Consultoría Pizarro Consultores, mediante la cual brinde asesorías y proyectos privados y públicos en materia de comunicación, difusión, socialización y capacitación

Director y conductor del programa radiofónico “Segundo a Segundo” transmitido diariamente en Antena Radio en 2004.

Director y conductor del programa televisivo semanal de entrevista “A Fondo porque la Verdad nunca es superficial” transmitido cada semana en Cablemas y Antena TV de 2006 a 2015.

De 2009 a 2016 brindé asesoría en materia de políticas públicas a la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), así como a diversos órganos del proceso de implementación del sistema de Justicia Penal Acusatoria en el país y apoyo a su socialización, mediante la Red Nacional de Voceros, en la que fui representante de la Conago y el Poder Judicial de Chihuahua.

Pizarro Consultores, ganó en 2012 la licitación de la convocatoria emitida por la Secretaría de Gobernación para realizar en nuestra entidad, una evaluación cuantitativa y cualitativa de la implementación del Sistema Penal Acusatorio y Adversarial entre operados y ciudadanos.

En 2013 Pizarro Consultores ganó el proyecto solicitado por el Instituto Nacional de las Mujeres para elaborar un estudio geo-referenciado del feminicidio en Chihuahua en las dos últimas décadas, con propuestas específicas para la coordinación con organizaciones de los derechos de la mujer, civiles e institucionales impulsar políticas públicas para prevenir, erradicar, sancionar, defender los derechos humanos de las mujeres y reparar el daño de las víctimas de ese fenómeno social.

PUBLICACIONES

“El Nuevo mapa político electoral de Chihuahua”, publique el ensayo incluido en el libro “Las Elecciones de 1994” coordinado por Pablo Pascual Moncayo, integrante del Instituto de Estudios para la Transición Democrática.

HILO DIRECTO, las elecciones de 2004. Compilación de las columnas referentes al proceso electoral de ese año publicadas en el Diario de Juárez y de Chihuahua, patrocinado por el Tribunal Estatal Electoral en el 2005.

Están en proceso las publicaciones de “Corrientes Filosóficas Contemporáneas”; “Experiencias del Movimiento Revolucionario en Chihuahua” y Reflexiones en Voz Alta” de mis publicaciones periodísticas en la página de Facebook, Sin Embargo.mx, Hilo Directo, El Heraldo de Chihuahua, y Tribuna Comunista de 2018 a 2022 y otros medios de la República que suspendí en 2021, entre ellos el de Aserto.mx y el periódico ¡Por Esto! de Yucatán.

Concluyo. Mi contribución periodística referida, no es una fuente monetaria sino de la conciencia social de nuestra historia y la 4ta Transformación de nuestra nación. Estoy por cumplir 70 años de mi existencia.

Por eso les narro mi concepción de vida, y mi trayectoria profesional a mis nietos, hijas, hermanos y hermanas, compañeros, amigos y, desde luego, a mis entrañables lectores de mis “Reflexiones en Voz Alta”, que les he difundido.

Espero y deseo que mi existencia se prolongue al menos dos años más, no por la pandemia del Covid que no me ha afectado, sino por la entrañable condición de vida de la concepción humana que nuestro padre Dios, que nos ha creado a la especie humana, no solo a la inmensa mayoría de los seres humanos de su religión, sino también a los que somos agnósticos, quienes sin negar la existencia de Dios, consideramos escabroso el entendimiento humano de un razonamiento intelectual de la vida, que los falsos e hipócritas lacayos neoliberales lo alaban, no a él, sino a los “ Romanos oligarcas” que por su ambición de poder lo crucificaron en castigo por su apoyo a sus miserables, que ahora, también pretenden hacer lo mismo en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y sus políticas de Bienestar social de la 4ta.transformación que, ténganlo por seguro, también resucitarán al igual que Jesucristo, pese al imperio Romano y los hebreos (Neoliberales) de aquel entonces..

Veremos y diremos que mis reflexiones en voz alta sean reales y auténticas, viva o muera yo.

