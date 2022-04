Líderes de la UE festejan el triunfo de Macron en elecciones francesas: “Gana Europa”

París, 24 abril (EFE).- Los principales líderes de la Unión Europea felicitaron este domingo al liberal Emmanuel Macron por su victoria en las elecciones Presidenciales francesas frente a la ultraderechista Marine Le Pen y valoraron positivamente su triunfo para la UE “en estos tiempos difíciles”.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, apuntó que, “en este período tormentoso”, es necesario “una Europa sólida y una Francia totalmente comprometida por una UE más soberana y más estratégica”.

“Podemos contar con Francia otros cinco años”, añadió.

En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.

La francesa Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europea, señaló que un liderazgo fuerte “es esencial en estos tiempos inciertos” y agradeció a Macron su “incansable dedicación”.

“Tu incansable dedicación será muy necesaria para atajar los desafíos que estamos enfrentando en Europa”, publicó Lagarde en Twitter.

My warmest congratulations to @EmmanuelMacron on his re-election as President of France.

Strong leadership is essential in these uncertain times and your tireless dedication will be much needed to tackle the challenges we are facing in Europe. pic.twitter.com/oS8YzM2DAs

— Christine Lagarde (@Lagarde) April 24, 2022