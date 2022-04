Zelenski se reúne en Kiev con Secretarios de Estado y Defensa de EU; busca más armas

KIEV, Ucrania, 24 de abril (AP/EFE).- Los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos se reunieron con el Presidente ucraniano Volodomir Zelenski en la visita de más alto nivel a Kiev por parte de una misión estadounidense desde el inicio de la invasión rusa, informó el domingo un asesor del mandatario.

El encuentro de Zelenski con el Secretario de Estado Antony Blinken y el titular de Defensa Lloyd Austin se lleva a cabo en momentos en que Ucrania presiona a Occidente para que le envíe armas de mayor potencia en su lucha contra la invasión rusa, la cual comenzó hace 60 días.

El Presidente ucraniano anunció ayer en rueda de prensa la llegada hoy a Ucrania del Secretario de Estado estadounidense y el jefe del Pentágono, al tiempo que expresó su esperanza de que muy pronto la situación de seguridad permita la visita también del jefe de la Casa Blanca, Joe Biden.

Zelenski agradeció hoy en un mensaje en Twitter al presidente y al pueblo estadounidense “el liderazgo en el apoyo a Ucrania”.

Two months of heroic nationwide resistance of 🇺🇦 to the Russian aggression have passed. I’m grateful to @POTUS and the people of 🇺🇸 for leadership in supporting 🇺🇦. Today the Ukrainian people are united and strong, and 🇺🇦-🇺🇸 friendship and partnership are stronger than ever! https://t.co/5KzjLDJLVO

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022