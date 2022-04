La novia de Vladímir Putin es el próximo objetivo de sanciones de Occidente, dice WSJ

El diario estadounidense asegura que, de acuerdo con funcionarios de EU, hay un paquete de posibles sanciones contra Kabaeva listas, pero por ahora se mantienen en pausa. El Departamento del Tesoro estadounidense, que suele emitir este tipo de sanciones o “listas negras”, declinó comentar sobre el tema.

Ciudad de México/Washington/Moscú, 24 de abril (SinEmbargo/EFE/AP).– Luego del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania a finales de febrero, Vladimir Putin y el Gobierno ruso han sido asediados con ciertas sanciones, incluidos sus testaferros, algunos de sus familiares y funcionarios a sus órdenes. Pero no una destacada persona.

Una mujer ha destacado por no haber sido sancionada todavía a pesar de la supuesta cercanía que tiene con Putin: la excampeona Olímpica, Alina Kabaeva, de quien los estadounidenses aseguran es la supuesta novia del Presidente ruso.

“La creencia entre funcionarios de Estados Unidos es que un movimiento en contra de Kabaeva significaría un golpe muy personal para Putin, que podría escalar la tensión entre Rusia y EU”, señala un reportaje del diario Wall Street Journal.

Putin nunca ha reconocido ninguna relación con Kabaeva, quien ahora mismo tiene 39 años e incluso fue portada de revistas de moda.

En el texto, escrito por Vivian Salama, Joe Parkinson y Drew Hinshaw, el WSJ asegura que quien otrora fuera una experta en extrema flexibilidad gimnástica ahora esté aplicando los mismos principios para esconder las supuestas fortunas de Putin fuera de Rusia.

El diario estadounidense asegura que, de acuerdo con funcionarios de EU, hay un paquete de posibles sanciones contra Kabaeva listas, pero por ahora se mantienen en pausa. El Departamento del Tesoro estadounidense, que suele emitir este tipo de sanciones o “listas negras”, declinó comentar sobre el tema al WSJ.

En medio de la polémica, Kabaeva resurgió de manera pública. Apareció en un evento de gimnasia en Moscú, donde se promocionaron múltiples símbolos en favor de la invasión rusa a Ucrania y respaldo al ejército ruso.

De acuerdo con el Wall Street Journal, la exmedallista olímpica ha vivido en Suiza por largos periodos de tiempo, citando fuentes de seguridad estadounidenses y europeas. “Ha vivido en una mansión de altas paredes en Cologny, en el cantón de Ginebra, donde supuestamente socios de Putin conducen sus negocios, llegando y saliendo en helicóptero”, detalla el diario.

A principios de abril, la Unión Europea impuso sanciones a dos hijas mayores del Presidente de Rusia, Vladimir Putin, dentro de un nueve paquete de medidas contra Moscú por la invasión de Ucrania, según dos funcionarios comunitarios.

Bruselas incluyó a Maria Vorontsova y Katerina Tikhonova en su lista actualizada de personas que se enfrentan a la congelación de activos y a la denegación de visas. Los dos funcionarios del bloque, de distintos países miembro, hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el listado no era público todavía.

La medida siguió a una similar adoptada por Estados Unidos dos días antes. A raíz de las evidencias de torturas y asesinatos en zonas de guerra a las afueras de la capital ucraniana, Kiev, la UE decidió imponer su quinto paquete de medidas en respuesta a la guerra.

Además de las sanciones individuales, el bloque aprobó un embargo a las importaciones de carbón. Esta será la primera medida de Bruselas contra la lucrativa industria energética rusa tras la invasión, y se estima que estaría valorada en unos cuatro mil millones de euros (cuatro mil 400 millones de dólares) anuales, según la presidencia de de la UE.

Rusia respondió a Estados Unidos con una nueva partida de sanciones individuales contra casi una treintena de funcionarios, empresarios y periodistas, entre ellos la Vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.

Antes, en marzo, Estados Unidos anunció sanciones a ocho oligarcas rusos y sus familiares, incluido el supuesto “testaferro” del Presidente Vladimir Putin, Alisher Usmanov, y al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El Departamento de Estado prohibió además la entrada en Estados Unidos de 19 oligarcas rusos y sus parientes, mientras que el Tesoro bloqueó los posibles activos bajo jurisdicción estadounidense de siete organizaciones rusas y 26 personas que promueven la “desinformación” sobre la guerra en Ucrania.

Sin embargo, Kabaeva, la contorsionista olímpica, sigue librando las sanciones.