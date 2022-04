La nueva variante del SARS-CoV-2 es la más contagiosa. ¿Volveremos al encierro?

Expertos no ven motivos para alarmarse por la llegada de esta nueva variante porque, según aseguran, no parece que revista de mayor gravedad la enfermedad que se genera tras el contagio, ni que escape a la acción de las vacunas.

España, 24 de abril (Europa Press).- Este jueves pasado tuvimos la primera notificación de una persona infectada con la nueva variante XE del SARS-CoV-2, mezcla de las subvariantes BA.2 (Ómicron silenciosa) y la BA.1 (la original) de Ómicron.

En España, actualmente, la predominante es la BA.2 de Ómicron, conocida desde el pasado noviembre.

Los expertos no descartan que en los próximos meses desplace la XE al sublinaje BA.2 de Ómicron, al ser la XE “más contagiosa de todas las conocidas hasta la fecha”, según la OMS.

Además, no ven motivos para alarmarse por la llegada de esta nueva variante porque, según aseguran, no parece que revista de mayor gravedad la enfermedad que se genera tras el contagio, ni que escape a la acción de las vacunas.

Así lo aclara en una entrevista con Europa Press José Manuel Bautista, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, y uno de los coordinadores del proyecto CovidLot de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

“No está demostrando ser más peligrosa, más patógena, es decir, no hace una enfermedad más grave; lo que es, es más contagiosa, de forma que hace que circule más frecuentemente el virus”, apostilla.

Eso sí, recuerda este experto que es normal que vayan surgiendo nuevas variantes del SARS-CoV-2 si el virus sigue circulando, “es un mecanismo normal de adaptación de los virus y no me preocuparía en exceso porque no está demostrando ser más patógena”, insiste.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press