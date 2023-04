Presentador Tucker Carlson sale de Fox News tras el escándalo ligado a Trump

Por David Bauder

Nueva York, 24 de abril (AP) — Fox News anunció el lunes que “acordó separarse” de Tucker Carlson, su popular y polémico presentador, menos de una semana después de resolver una demanda sobre los reportes de la cadena de las elecciones presidenciales de 2020.

La cadena informó en un comunicado de prensa que el último programa de “Tucker Carlson Tonight” se transmitió el viernes.

“Le agradecemos su servicio a la cadena como anfitrión y antes de eso como colaborador”, se lee en el comunicado.

Fox fires @TuckerCarlson five days after he crosses the red line by acknowledging that the TV networks pushed a deadly and ineffective vaccine to please their Pharma advertisers. Carlson’s breathtakingly courageous April 19 monologue broke TV’s two biggest rules: Tucker told the…

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) April 24, 2023