Ejército de Sudán y paramilitares acuerdan cese al fuego por 3 días, revela Blinken

Madrid, 24 Abr. (Europa Press).- El Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Respuesta Rápida (RSF) han acordado, tras “intensas” negociaciones mediadas por Estados Unidos, un alto el fuego de 72 horas a partir de esta medianoche, según ha informado el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

Blinken ha precisado que Washington “se coordinará con socios regionales e internacionales, así como las partes interesadas civiles para ayudar en la creación de un comité” que se encargue de supervisar el “cese permanente de hostilidades” y la asistencia humanitaria”.

Following intense negotiations, the SAF and RSF have agreed to implement and uphold a 72-hour nationwide ceasefire starting midnight, April 24. We welcome their commitment to work with partners and stakeholders for permanent cessation of hostilities and humanitarian arrangements.

